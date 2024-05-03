Секреты эффективного ухода: дерматолог раскрывает тайны ухода за жирной кожей

Дерматолог предоставил рекомендации по уходу за кожей лица, склонной к жирности

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматолог Нана Носарева поделилась рекомендациями по уходу за жирной кожей лица. В ее мнении, регулярное умывание дважды в день, утром и вечером, помогает избежать негативных последствий, удаляя излишки себума и грязь, забивающие поры.

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Она рекомендует использовать тоник с эффектом себорегуляции и крем, который контролирует выработку кожного сала, но не пересушивает кожу. В ее арсенале средств также входят SPF-продукты, которые не вызывают появление комедонов, такие как легкие эмульсии или флюиды. Для ухода за жирной кожей важно избегать средств, содержащих спирт, так как это может привести к пересушиванию кожи и усилению выработки сала.

Она также не рекомендует использовать скрабы с абразивными частицами и кислотные маски, а также советует минимизировать использование тональных средств.