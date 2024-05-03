Страховщики оценили общую сумму ущерба от наводнения в Оренбургской области

Страховым компаниям придётся возместить более 1,7 млрд. рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Оренбургской области страховые компании подсчитали примерную сумму ущерба от наводнения.

Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

Общий размер заявленного ущерба составляет 1,7 млрд р. Около 48,5 млн р. страховщики уже выплатили.

Все указанные 8,4 тыс. оренбуржцев застраховали свое имущество на случай наводнения, сообщает областной информационный портал "Южный Урал".

Кроме них компенсировать ущерб, нанесенный паводком, хотят 124 юридических лица. На данный момент общая сумма их требований составляет 86 млн р. Однако поскольку наводнение ещё не окончилось, точная сумма ущерба может увеличиться.