Страховщики оценили общую сумму ущерба от наводнения в Оренбургской области

В Оренбургской области страховые компании подсчитали примерную сумму ущерба от наводнения.
Общий размер заявленного ущерба составляет 1,7 млрд р. Около 48,5 млн р. страховщики уже выплатили.
Все указанные 8,4 тыс. оренбуржцев застраховали свое имущество на случай наводнения, сообщает областной информационный портал "Южный Урал".
Кроме них компенсировать ущерб, нанесенный паводком, хотят 124 юридических лица. На данный момент общая сумма их требований составляет 86 млн р. Однако поскольку наводнение ещё не окончилось, точная сумма ущерба может увеличиться.
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