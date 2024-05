Успенская и Шуфутинский раскритиковали песню Пугачевой: "тупая"

На шоу "Три аккорда" молодая исполнительница Mia Boyka представила свою версию старого хита Аллы Пугачевой "Балалайка", который был популярен почти 40 лет назад.

Фото: Wikipedia by Оператор канала Дениса Клявера is licensed under CC BY 3.0