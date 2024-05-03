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Успенская и Шуфутинский раскритиковали песню Пугачевой: "тупая"

Mia Boyka воскрешает хит Пугачевой на шоу "Три аккорда"

Шоу-бизнес

На шоу "Три аккорда" молодая исполнительница Mia Boyka представила свою версию старого хита Аллы Пугачевой "Балалайка", который был популярен почти 40 лет назад.

Mia Boyka воскрешает хит Пугачевой на шоу "Три аккорда"
Фото: Wikipedia by Оператор канала Дениса Клявера is licensed under CC BY 3.0

Для своего выступления Mia выбрала образ в стиле советской школьной формы, дополнив его розовой балалайкой. Однако жюри не было в восторге от этой попытки возродить старый шлягер. Любовь Успенская призналась, что оригинальная песня казалась ей невыразительной, но в исполнении Mia звучала хорошо

. Михаил Шуфутинский также поддержал Успенскую, назвав песню "тупой". В общении с другими членами жюри также возникли разногласия по поводу других выступлений, что добавило драматизма в оценки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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