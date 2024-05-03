Успенская и Шуфутинский раскритиковали песню Пугачевой: "тупая"

На шоу "Три аккорда" молодая исполнительница Mia Boyka представила свою версию старого хита Аллы Пугачевой "Балалайка", который был популярен почти 40 лет назад.
Для своего выступления Mia выбрала образ в стиле советской школьной формы, дополнив его розовой балалайкой. Однако жюри не было в восторге от этой попытки возродить старый шлягер. Любовь Успенская призналась, что оригинальная песня казалась ей невыразительной, но в исполнении Mia звучала хорошо
. Михаил Шуфутинский также поддержал Успенскую, назвав песню "тупой". В общении с другими членами жюри также возникли разногласия по поводу других выступлений, что добавило драматизма в оценки.
Артист раскрыл подробности личной жизни.