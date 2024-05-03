Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люди с наибольшей точностью оценивают падающие объекты
Неожиданные заморозки могут нанести вред растениям
Советы, что делать, если нет аппетита
Страховым компаниям придётся возместить более 1,7 млрд. рублей
Aston Martin показывает увеличенный убыток в первом квартале на фоне сокращения
Дерматолог предоставил рекомендации по уходу за кожей лица, склонной к жирности
Это было опасно: как в XX веке использовали асбестовый снег в кино
Какие неожиданные ингредиенты можно добавить в сырники, чтобы получить новое блюдо
Вакцина приостановила развитие глиобластомы в мозге больных раком
Хатха-йога. Что вам нужно знать о преимуществах хатха-йоги, чего ожидать и с чего начать

Почему стоит заниматься хатха-йогой?

2:20
Спорт

Что такое хатха-йога?

Хатха-йога — это обобщающий термин для всех физических практик йоги. На санскрите слово "хатха" обозначает союз двух противоположностей: солнца (ха) и (луны) на санскрите. Этот вид йоги состоит из ряда поз, или асан, которые одновременно укрепляют тело и улучшают гибкость. Другие виды йоги, такие как аштанга и виньяса, на самом деле являются формами хатха-йоги. Практика также позволяет йогам обрести равновесие ума и тела.

Почему стоит заниматься хатха-йогой?
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

5 преимуществ хатха-йоги.

1. Укрепление мышц. Каждая поза — это упражнение на силу и выносливость.

2. Больше гибкости и подвижности. По мере того, как ваши мышцы работают, они также растягиваются и совершают полный диапазон движений.

3. Улучшение осанки и выравнивания. Работая над своей осанкой, вы можете не только облегчить боль в спине, но и улучшить здоровье легких.

4. Лучшее управление стрессом. Ваше дыхание во время занятий помогает вам не только переключаться между позами, но и осознанное дыхание также помогает вам пробовать новые и сложные позы.

5. Здоровый вес тела. Йога не сжигает слишком много калорий, но вы можете повысить эффективность похудения, быстрее переходя от позы к позе.

Чего ожидать на вашем первом занятии хатха-йогой.

Будут ли занятия хатха-йогой более медленными или интенсивными, зависит от инструктора, но самое главное — дышать при смене поз и двигаться в своем собственном темпе.

Некоторые позы хатха-йоги, которые вы можете использовать, включают позу собаки лицом вниз, позу кошки-коровы, позу ребенка и позу горы. Это отличные базовые позы для начинающих, но они также помогают более продвинутым йогам вернуться к простоте, когда им это необходимо.

Хотя инструктор даст вам общие временные рамки пребывания в позе, вы можете рассчитывать удерживать позу от пяти до 10 вдохов. Если вы не можете выполнять определенные позы, не стесняйтесь попросить изменить их.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Последние материалы
Люди с наибольшей точностью оценивают падающие объекты
Неожиданные заморозки могут нанести вред растениям
Советы, что делать, если нет аппетита
Страховым компаниям придётся возместить более 1,7 млрд. рублей
Aston Martin показывает увеличенный убыток в первом квартале на фоне сокращения
Дерматолог предоставил рекомендации по уходу за кожей лица, склонной к жирности
Это было опасно: как в XX веке использовали асбестовый снег в кино
Какие неожиданные ингредиенты можно добавить в сырники, чтобы получить новое блюдо
Почему стоит заниматься хатха-йогой?
Вакцина приостановила развитие глиобластомы в мозге больных раком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников