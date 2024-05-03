Хатха-йога. Что вам нужно знать о преимуществах хатха-йоги, чего ожидать и с чего начать

Хатха-йога — это обобщающий термин для всех физических практик йоги. На санскрите слово "хатха" обозначает союз двух противоположностей: солнца (ха) и (луны) на санскрите. Этот вид йоги состоит из ряда поз, или асан, которые одновременно укрепляют тело и улучшают гибкость. Другие виды йоги, такие как аштанга и виньяса, на самом деле являются формами хатха-йоги. Практика также позволяет йогам обрести равновесие ума и тела.
1. Укрепление мышц. Каждая поза — это упражнение на силу и выносливость.
2. Больше гибкости и подвижности. По мере того, как ваши мышцы работают, они также растягиваются и совершают полный диапазон движений.
3. Улучшение осанки и выравнивания. Работая над своей осанкой, вы можете не только облегчить боль в спине, но и улучшить здоровье легких.
4. Лучшее управление стрессом. Ваше дыхание во время занятий помогает вам не только переключаться между позами, но и осознанное дыхание также помогает вам пробовать новые и сложные позы.
5. Здоровый вес тела. Йога не сжигает слишком много калорий, но вы можете повысить эффективность похудения, быстрее переходя от позы к позе.
Будут ли занятия хатха-йогой более медленными или интенсивными, зависит от инструктора, но самое главное — дышать при смене поз и двигаться в своем собственном темпе.
Некоторые позы хатха-йоги, которые вы можете использовать, включают позу собаки лицом вниз, позу кошки-коровы, позу ребенка и позу горы. Это отличные базовые позы для начинающих, но они также помогают более продвинутым йогам вернуться к простоте, когда им это необходимо.
Хотя инструктор даст вам общие временные рамки пребывания в позе, вы можете рассчитывать удерживать позу от пяти до 10 вдохов. Если вы не можете выполнять определенные позы, не стесняйтесь попросить изменить их.
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