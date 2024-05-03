Обманчивая привлекательность: как мятные когтеточки разрушают кошачьи инстинкты

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Когтеточки с кошачьей мятой - что с ними не так?

1:00
Зоосфера » Кошки

Когтеточки с кошачьей мятой могут казаться привлекательным приобретением для владельцев кошек, однако эксперты предостерегают от их использования.

Когтеточки с кошачьей мятой - что с ними не так?
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Как оказалось, добавление кошачьей мяты в когтеточку может нарушить естественный процесс, который кошка должна испытывать во время "острения" когтей. Этот процесс служит не только для обновления когтей, но и для мечения территории, снятия стресса и физической активности.

Когда в процесс вмешивается кошачья мята, это может привести к чрезмерному возбуждению у кошек, и они могут терять способность корректно использовать когтеточку. Вместо того, чтобы выполнять свои функции, когтеточка с мятой стимулирует кошку, заставляя её терять интерес к естественной необходимости точить когти. 

Похоже на ситуацию с лотком: если бы лоток был обработан кошачьей мятой, кошка посещала бы его не из-за необходимости, а из-за привлекательности мяты, что могло бы привести к неправильному поведению. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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