Элитная недвижимость: что это такое

Покупка недвижимости - вопрос очень непростой. К тому же, в нашей стране немало мошенников в этой сфере. А уж в части элитной недвижимости - еще больше. Да и нет у нас четкого понимания, что это вообще такое, элитная недвижимость, на что обращать внимание при покупке.



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Какое же именно жилье относится к элитной недвижимости? Есть ли у нее какая-то классификация? И если есть, то какая? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Что такое элитная недвижимость

В разных странах критерии определения элитности жилья различаются.

В нашей стране, в первую очередь, обращают внимание на расположение недвижимости. Элитная находится в центре города или других престижных районах. Это не обязательно должны быть новостройки. Могут быть и старые здания - особенно, если это центр. Но в таком случае, они должны быть отреставрированы, зачастую по авторским проектам.

Также элитное жилье отличается изысканностью фасадов и внутренних интерьеров. Это отделка дорогими и натуральными материалами.

Часто элитная недвижимость - это целый комплекс. В него входят не только дома, но еще и фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны, магазины, зоны отдыха.

В нашей стране в последнее время в элитном жилом комплексе должно быть совсем немного квартир (или домов) - не более 50.

Но, на самом деле, рынок элитной недвижимости невелик. К примеру, в Москве в год продается не более 1000 таких объектов.

Виды элитной недвижимости

Риэлторов разделяют элитную недвижимость на три категории:

De Luxe;

Luxe;

Premium.

Недвижимость категории De Luxe самая дешевая из элитной. Это многоквартирные дома на 30-40 квартир. У них дизайнерское оформление. Авторами выступают дизайнеры с международным именем. Все дома «укомплектованы» в соответствии с самыми последними требованиями и стандартами. Здесь можно не беспокоиться о безопасности и комфорте. Но, из-за оформления в стиле нео-классики, такие квартиры быстро устаревают и теряют в цене при продаже через несколько лет.

Недвижимость Luxe, в основном, располагается в центре города. У нее все преимущества категории De Luxe. Но в домах не более 30 квартир. А для интерьера используют не устаревающую классику.

Для недвижимости Premium класса характерна огороженная большая внутренняя территория с хорошо развитой инфраструктурой. Зачастую, тут есть даже парки или сады с зонами отдыха. Жители таких комплексов могут вообще не выходить за территорию - так в них все продумано и обустроено.

В нашей стране риэлтора часто к элитной недвижимости причисляют недвижимость комфорт- и бизнес-класса. Но это не правильно. Так как такое жилье располагается в высоких многоквартирных домах.

Также, зачастую, клубные дома считают элитной недвижимостью. Что тоже не всегда верно. Термин «Клубный дом» пришёл к нам из Европы. Имеется в виду, что жильцы имеют не только высокий социальный статус, но также похожие интересы. У нас же все сводится к жилью комфорт-класса., А покупали проходят этакий «фейс-контроль» у риэлторов.

Загородная элитная недвижимость

Все больше людей стремится жить за городом, где больше простора и чище воздух. Конечно, для обеспеченных категорий граждан созданы специальные камерные поселки - загородная элитная недвижимость.

Такие поселки располагаются вблизи города. Так как людям необходима развитая инфраструктура и быстрый доступ к благам цивилизации. В таких поселках, обычно, не более 25 домов. А приусадебный участок достигает размера в 100 соток. Территория поселка всегда закрыта и хорошо охраняется.