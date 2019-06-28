Платить меньше: перерасчет за услуги ЖКХ

Большинство россиян традиционно жалуется на высокую стоимость коммунальных услуг, но не знает о возможности легальным способом снизить это бремя. Какие существуют варианты, позволяющие получить перерасчет за коммунальные услуги?
По закону
Все вопросы по перерасчет
Существует немало способов снизить затраты на оплату коммунальных услуг - главным образом, льготы и экономия при помощи современных технологий. Но в случае права на получение перерасчета по услугам ЖКХ есть только две опции, которыми можно воспользоваться:
1. Отъезд более, чем на 5 дней;
2. Недобросовестное выполнение работы со стороны работников коммунальных служб.
В первом варианте речь идет о случаях, когда собственники или квартиранты отсутствуют в квартире достаточно долгое время по причине отпуска, отъезда, командировки или других обстоятельств. Получить перерасчет будет очень просто - потребуется предоставить заявление на имя ТСЖ или УК и приложить документы, подтверждающие факт отъезда, обычно это билеты или бронь гостиницы в другом городе.
Второй вариант требует тщательной проверки со стороны специалистов, которые в конечном итоге и вынесут решение по правдивости требований со стороны жильцов. Как правило, требуется не одна проверка, чтобы подтвердить факт несоответствия уровня предоставляемых коммунальных услуг нормам.
Цифры и стандарты
Прежде, чем жаловаться на плохую работу коммунальщиков, следует убедиться, что требования о перерасчете обоснованы. Дело в том, что сфера ЖКХ сталкивается с постоянными проблемами в виде аварий, которые нужно оперативно исправлять, поэтому обезопасила себя путем составления перечня случаев по нормам отсутствия подачи своих услуг.
Порядок действий
При отказе можно обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и даже суд. Процесс это небыстрый, зато есть реальный шанс не только получить перерасчет, но и решить неоднократно повторяющуюся проблему со стороны работников сферы ЖКХ.
Важно знать!
Перерасчет может быть инициировать и самими коммунальными службами. В случае изменения тарифов в сторону их повышения вырастет и сумма в квитанциях. А если инспектор обнаружит повреждение пломб на счетчиках, то перерасчет будет идти без учета данных по региональной норме с учетом количества прописанных в квартире человек.
Фото: topcor.ru
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