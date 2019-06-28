Платить меньше: перерасчет за услуги ЖКХ

Большинство россиян традиционно жалуется на высокую стоимость коммунальных услуг, но не знает о возможности легальным способом снизить это бремя. Какие существуют варианты, позволяющие получить перерасчет за коммунальные услуги?



Агент ЖКХ. Телеканал 360 Новости12.06.2019 22:30

По закону

Все вопросы по перерасчет

Существует немало способов снизить затраты на оплату коммунальных услуг - главным образом, льготы и экономия при помощи современных технологий. Но в случае права на получение перерасчета по услугам ЖКХ есть только две опции, которыми можно воспользоваться:

1. Отъезд более, чем на 5 дней;

2. Недобросовестное выполнение работы со стороны работников коммунальных служб.

В первом варианте речь идет о случаях, когда собственники или квартиранты отсутствуют в квартире достаточно долгое время по причине отпуска, отъезда, командировки или других обстоятельств. Получить перерасчет будет очень просто - потребуется предоставить заявление на имя ТСЖ или УК и приложить документы, подтверждающие факт отъезда, обычно это билеты или бронь гостиницы в другом городе.

Второй вариант требует тщательной проверки со стороны специалистов, которые в конечном итоге и вынесут решение по правдивости требований со стороны жильцов. Как правило, требуется не одна проверка, чтобы подтвердить факт несоответствия уровня предоставляемых коммунальных услуг нормам.

Цифры и стандарты

Прежде, чем жаловаться на плохую работу коммунальщиков, следует убедиться, что требования о перерасчете обоснованы. Дело в том, что сфера ЖКХ сталкивается с постоянными проблемами в виде аварий, которые нужно оперативно исправлять, поэтому обезопасила себя путем составления перечня случаев по нормам отсутствия подачи своих услуг.

Электричество - до суток при одном источнике питания, не более 2 часов, если источника два, при этом не допускаются изменения напряжения тока и частоты.

Газ - за 30 дней в общей сложности до 4 часов без проблем по качеству ресурса, при отклонении давления - до 0,0005 Мпа.

Отопление - не больше суток за месяц, единовременно: до 16-ти часов в летнее время; до 8 часов при температуре 12°; до 4 часов при температуре 10-12°.

Водоотводы - не более 4 часов единовременно, до 8 часов в месяц.

Горячая вода - не более 8 часов в месяц, при этом до 4 часов за раз; при авариях - не более суток, качество и давление должны сохраняться, допустимое отклонение в температуре - 3-5°.

Холодная вода - не более 8 часов в месяц, до 4 часов единовременно; при авариях - не более суток, давление и качество воды должны сохраняться.

Порядок действий

Обращение в аварийно-диспетчерскую службы, получение номера заявки.

Звонок в УК или ТСЖ с информацией о нарушении, вызов специалистов для замеров и экспертизы.

Получение акта о нарушении при проверке.

Повторные звонки в УК, чтобы иметь подтверждение систематических нарушений.

Подача заявления.

Получение решения и перерасчета.

При отказе можно обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и даже суд. Процесс это небыстрый, зато есть реальный шанс не только получить перерасчет, но и решить неоднократно повторяющуюся проблему со стороны работников сферы ЖКХ.

Важно знать!

Перерасчет может быть инициировать и самими коммунальными службами. В случае изменения тарифов в сторону их повышения вырастет и сумма в квитанциях. А если инспектор обнаружит повреждение пломб на счетчиках, то перерасчет будет идти без учета данных по региональной норме с учетом количества прописанных в квартире человек.

Фото: topcor.ru

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