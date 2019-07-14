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Автор Кира Чапковская

Удивительные факты о недвижимости, которые заставят вас почувствовать себя гением

Недвижимость print

О некоторых фактах в сфере недвижимости Вы точно не знали. Они не только интересные, но и моментами даже удивительные и где-то смешные. Вы сможете очень удивить ими своих друзей и близких. Приготовьтесь узнать о них.


Россияне купили 20 процентов выставленной на продажу недвижимости в Лондоне / Новости от 04.12.2018 23:17

1. Поклонники хитового телешоу "Breaking Bad" продолжают проезжать мимо и бросать пиццу на крышу здания, представленного как дом Уолтера Уайта.

2. Игла на вершине Эмпайр-Стейт-Билдинг изначально предназначалась как якорь для дирижаблей.

3. Квартира Моники из сериала Друзья, оценивается в 3,5 миллиона долларов.

4. Существует машина, которая превращает бетонные обломки в конструкторы типа Lego. Блоки позволяют жертвам войны или стихийных бедствий строить свои собственные новые  сейсмоустойчивые дома.

5. Amazon назвала здание в честь своего первого клиента, который потратил $27,95, чтобы купить одну книгу. Покупка была сделана в 1995 году, и книга была об искусственном интеллекте.

6. Марк Цукерберг купил четыре дома рядом со своим домом в Пало-Альто и сдал их в аренду семьям, которые там жили. Он сделал это, чтобы дома не продавались как "по соседству с Марком Цукербергом".

7. Здание Фонда Купер-Юниона, построенное в 1859 году, уже включало шахту лифта в ожидании того, что они в скором времени будут изобретены.

8. Самая большая пирамида на земле не в Египте, а в Мексике - и она спрятана под горой.

9. MS The World является крупнейшей частной жилой яхтой на земле. Она имеет 165 частных домов и постоянно путешествует по всему миру.

10. С 1949 по 1952 год Белый дом был полностью разобран и перестроен с бетонными и стальными балками вместо тех деревянных балок, которые были в нем изначально.

11. Особняк Винчестера строился без остановок: 24 часа в сутки в течение 38 лет. Многие утверждали, что в доме живут призраки тех, кто был убит из Винчестера.

12. В Тунисе, Африка, вы можете забронировать ночлег в доме, где провел свое детство Люк Скайуокер, всего за $10.

13. Есть компания, которая специализируется на строительстве секретных комнат и скрытых проходов (для разблокировки требуется шахматная доска в определенной комбинации).

12. В Японии есть здание, где шоссе проходит через пятый, шестой и седьмой этажи. Шоссе указано как арендатор на всех трех этажах.

Фото: ru.tsn.ua 

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Удивительные факты о недвижимости, которые заставят вас почувствовать себя гением
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