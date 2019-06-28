Как утихомирить шумных соседей

Путь усмирения шумных соседей долог, тернист и не обязательно обернется успехом. Но попробовать стоит - это лучше, нежели молча копить болезни, изображая из себя жертву. Перехода к активному сопротивлению порой достаточно, чтобы соседи поняли: дальше будет хуже.



Верховный суд разъяснил права тех, кто вызывает полицию к шумным соседям / Новости от 30.11.2018 13:50

Шаг первый: Разобраться в законах

Помимо Федерального Закона о тишине, отношения между соседями регулирует п. 3 ст. 17 Конституции РФ: Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Сон играет важную роль в сохранении здоровья нации, и Закон о тишине не позволяет шуметь с 23.00 до 7.00. Существуют и местные законы. Например, в Москве и МО нельзя шуметь с 21.00 до 8.00 в будни, с 22.00 до 9.00 в выходные дни. Предусмотрен и отдых в течения дня: с 13.00 до 15.00.

Ночью недопустим шум громче 30 Дб (в три раза тише автомобильной сигнализации), а днем - свыше 40 Дб.

«Шумными» можно признать соседей, если они: 1) превышают допустимый уровень громкости; 2) не соблюдают «ночную тишину». Важно, что речь идет о звуках, издаваемых в квартире, поэтому выставленные в окно колонки с громкой музыкой нарушают тишину в любом случае.

Шаг второй: Попробовать договориться

Если соседи - адекватные люди, и не совершают открытых противоправных действий (о чем речь ниже), юристы рекомендуют с ними поговорить. Иногда это меняет поведение соседей, а пострадавших избавляет от хождений в разные инстанции с кучей бумаг.

В разговоре помогут убедительные аргументы: маленький ребенок, который рано ложится спать; особый режим работы, требующий дневного отдыха; приступы мигрени.

Шаг третий: Обращение в полицию

Если соседи открыто нарушают Закон о тишине, нужно звонить в полицию, и та обязана приехать по вызову. Опасно решать проблему самим, если слышен шум драки, нетрезвая речь, есть угроза неадекватного состояния соседей. Дежурному нужно сообщить свое имя, адрес и сказать, что вы готовы написать заявление.

Прежде, чем делать звонок, неплохо сделать запись шума на диктофон или заручиться показаниями свидетелей: шум к приезду полиции может прекратиться, и его придется доказывать.

По факту нарушения, полиция составит протокол, проведет беседу или выпишет штраф, после чего соседей возьмет под контроль участковый уполномоченный. При повторном нарушении штраф возрастет, и этого бывает достаточно, чтобы переломить ситуацию.

Шаг четвертый: Обращение в Управляющую компанию

Иногда это «Шаг третий» - если соседи не нарушают тишину грубым образом, но доставляют ощутимый дискомфорт своим поведением.

Вариантов множество: хождение по дому на шпильках, желание стирать посреди ночи, ночные вопли и стуки в ходе сексуальной активности, просмотр ТВ на полную громкость из-за проблем со слухом, лай собак.

УК может побеседовать с нарушителями тишины либо поднять вопрос на общем собрании жильцов, особенно, если такие положения предусмотрены Договором с УК или местными Уставами.

Шаг пятый: Обращение в суд

Решив защищать свои права в суде, будьте готовы представить неопровержимые доказательства, как самого шума, так и причиненного ущерба.

Идеальным вариантом станет экспертиза по замеру шума, доказавшая, что его уровень превышает допустимый. Однако экспертиза потребует денег, и вернуть их удастся только в случае положительного решения.

Прочие доказательства, включая обращения в полицию и другие инстанции, показания свидетелей, потребуют детального изучения. Перед обращением в суд стоит посоветоваться с опытным юристом и оценить шансы на успех.

Фото: 1tv.ru

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