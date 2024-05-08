Тарханов считает, что ЦСКА плохо играли из-за реализации и обороны

Тарханов перечислил причины плохой игры ЦСКА

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Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал игру футбольного клуба ЦСКА.

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Он назвал причины, по которым московская команда плохо выступила в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

"Главные проблемы ЦСКА — это реализация и оборона. Вроде бы всё хорошо, армейцы очень много создают и играют нормально. Но не реализуют свои моменты и часто пропускают", — приводит слова тренера "Чемпионат".

По словам Тарханова, Федотов скорее всего в курсе из-за чего команда часто пропускает мячи.