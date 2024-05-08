Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал игру футбольного клуба ЦСКА.
Он назвал причины, по которым московская команда плохо выступила в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.
"Главные проблемы ЦСКА — это реализация и оборона. Вроде бы всё хорошо, армейцы очень много создают и играют нормально. Но не реализуют свои моменты и часто пропускают", — приводит слова тренера "Чемпионат".
По словам Тарханова, Федотов скорее всего в курсе из-за чего команда часто пропускает мячи.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.