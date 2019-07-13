Каковы текущие проблемы и возможности существуют у сферы недвижимости?

С распространением REIT (Real estate investment trust - Инвестиционный фонд недвижимости) в последние годы возрастает вероятность того, что некоторые из этих организаций управляются руководящими группами, которые не имеют достаточных знаний и опыта в сфере недвижимости, финансов, андеррайтинга и других дисциплин, необходимых для успешного управления этими сложными организациями в случай спада на рынке.



Стоит ли инвестировать в недвижимость за границей

Другими словами, выбор правильной управленческой команды для инвестиций в недвижимость будет становиться все более важным. Кроме того, обеспечение того, чтобы инвестиции в недвижимость распределялись по различным географическим районам и секторам, может снизить чрезмерно высокий риск в любом одном сконцентрированном секторе или месте.

Несмотря на эти потенциальные проблемы, с которыми сталкивается недвижимость в ближайшие годы, этот класс активов также предоставляет некоторые возможные преимущества для инвесторов. Вот лишь частичный список факторов, указывающих на перспективное развитие для частных лиц, инвестирующих в недвижимость:

Продолжается рост рабочих мест

Уровень безработицы удерживается на уровне ниже 5%, что экономисты исторически считали признаком «полной занятости» более года. Если эта тенденция сохранится, это станет хорошим показателем того, что большему количеству предприятий потребуется недвижимость, что является потенциальным благом для инвестиционных фондов недвижимости, инвестирующих в коммерческую недвижимость, такую ​​как офисные здания, производственные предприятия и другие объекты, в которых размещена рабочая сила бизнеса.

Рост доходов

Как сообщает USA Today в конце 2017 года, средний доход домохозяйств в США рос непрерывно в течение двух лет. Повышение зарплаты сотрудников также приводит к увеличению потребительских расходов (70% от общего ВВП), что может стимулировать рост спроса на недвижимость для производства, розничных магазинов, складов и распределительных центров, который может повысить доходность для инвестиционных фондов недвижимости, которые владеют и управляют такими свойствами.

Фото: jilfond.ru

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