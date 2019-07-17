После школы в город, после свадьбы — в пригород

В Германии последние несколько лет растут цены на все виды недвижимости, даже на жилплощадь в непопулярных прежде сельских районах. Лидером за прошедший 2018 год стал небольшой городок Зуль (население 35 тысяч) на юге Тюрингии — там цены за год взлетели на 48%. Причину столь резких изменений в сфере недвижимости специалисты видят в массовых миграциях населения.



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Что происходит в крупных городах

Самая высокая стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья отмечена в Мюнхене: за год показатель вырос почти на 9% и достиг 7500 евро. Столица Баварии пользуется спросом, поскольку там можно найти высокооплачиваемую и престижную работу, и туда массово едут учиться и делать карьеру успешные одиночки.

По данным статистики, в 54% мюнхенских домохозяйств проживает по одному человеку — при любых темпах строительства жилья, ситуация в сфере недвижимости будет оставаться напряженной, и цены будут расти. Ведь едут не только бывшие школьники из немецких городов и сел, но и талантливые молодые иностранцы — из государств ЕС, из Китая, Индии и России.

Около 20% от числа приехавших в Германию иностранцев составляют беженцы — почти половина из них тоже оседает в крупных городах, где есть спрос на рабочие руки. Играет роль и наличие сложившихся диаспор, что облегчает адаптацию беженцев в новой среде. Их переезд ведет к росту цен в низком сегменте жилья.

В отличие от привлекательных для переезда Мюнхена и Штутгарта, Берлин активно наращивает темпы образовательной и трудовой миграции и старается привлечь высокопрофессиональные кадры стартапами в сферах информационных технологий и наукоемких услуг. Согласно прогнозам, старение населения будет вести к росту миграции, а значит, и к росту цен на квартиры.

Почему молодые семьи уезжают за город

Создание семьи все чаще влечет за собой переезд городских жителей в благоустроенный пригород. В Германии такие малоэтажные районы называют "жировым поясом" (Speckgürtel), поскольку в расположенных здесь домах на одну или две семьи оседают представители среднего класса.

Однако причина их переезда кроется не только в экологии, красотах природы и тишине, но также и в запредельной стоимости городского жилья. Семья не может найти подходящую по цене квартиру большей площади и, продолжая работать в городе, ищет вариант в зоне транспортной доступности. Так выросли цены на дома в радиусе 50 километров от крупных городов и на любую сельскую недвижимость в окрестностях автобанов.

Ситуация на рынке недвижимости "выдавливает" молодые семьи из города. Если людям удается найти работу в малых городах и деревнях, они готовы переехать с семьей туда — как результат, дома и квартиры в сельской местности скакнули в цене на 20-40%.

За счет кого будут расти города

Проведенное немецкими специалистами исследование позволяет утверждать, что рост крупных городов будут обеспечивать молодые образовательные и трудовые мигранты — бывшие школьники из регионов и иностранцы. В период с 2012 по 2017 год число иностранцев в ФРГ увеличивалось ежегодно на 619 тысяч (за вычетом уехавших).

Одновременно происходит отток коренных жителей страны из семи крупнейших городов-"миллионников", а цены на недвижимость растут везде.

Фото: pora-valit.livejournal.com

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