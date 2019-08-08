Дом размером с парковочное место: любопытные историй из мира недвижимости

Мир удивителен. Даже в такой сфере, как недвижимость, можно отыскать массу интересных фактов, которые могут удивить и даже шокировать. Так мы узнали, как цвет кожи влиял на цену дома, и почему хитрому юристу пришлось платить за чужой дом даже после смерти. Теперь мы хотим продолжить и поделится ещё несколькими удивительными фактами из мира недвижимости.

Фото: domik.ua

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Дом размером с парковочное место.

Известно, что Япония - это страна землетрясений и тем не менее в ней огромное количество небоскребов. Причина в том, что в Японии мало земли и огромная перенаселенность. Все это делает цену на землю и недвижимость на ней невероятно дорогой. Именно поэтому японцы стараются выстраивать дома вверх, так как в сторону или дорого, или невозможно. Стоимость жилья в Токио невероятно высока и это стало поводом для интересного случая.

Фото: domik.ua

Однажды один очень хитрый и предприимчивый японец по имени Фуюхито Мория приобрел себе одно парковочное место площадью около тридцати квадратных метров. После этого он привлек к работам одну строительную компанию, которая смогла за короткий срок построить на этом месте дом в три этажа. На всю работу и материалы японец потратил около полумиллиона долларов. По меркам японской столицы это сущие гроши, особенно если понимать, что дом этот находится в центре японской столицы.

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Район без автомобилей.

Фото: ok.ru

Немцы славятся своим порядком и желанием жить в чистоте. Естественно такое желание приобретает в Германии разнообразные формы. Существует немецкий город Фрайбург. Этот город интересен тем, что в нем есть очень дорогой и престижный район под названием Фаубан. Местный закон запрещает передвигаться по этому району на автомобилях. Причем это касается всех без исключения жителей. Поэтому жители этого района оставляют свои машины на границе района на специальных парковках, а по району передвигаются на велосипедах или пешком. Стоит ли говорить, что стоимость жилья в этом районе очень высока.

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Дом с проведением.

Английская система правосудия считается одной из самых лучших в мире. И это поистине так. Например, одна пожилая леди смогла получить в качестве компенсации внушительную сумму от нерадивого риэлтерского агентства за то, что они продали ей дом в котором живет привидение. И это не шутка. Ей действительно удалось доказать присутствие потусторонней силы и подтвердить тот факт, что риелтор умолчал об этой подробности. Сложно сказать, как эта пожилая леди смогла все это доказать и оформить документально, но факт остаётся фактом. Вероятно, кто-то из членов суда сам присутствовал в доме и видел проявление потусторонних сил.

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Фото: domik.ua