Небоскреб карлик и дорогая избушка: интересные истории о недвижимости

Надеемся, что первая часть статьи вам понравилась. Мы продолжаем удивлять читателя интересными фактами из истории недвижимости. Оказывается - эта тема довольно интересна. Хотя, казалось бы, что в вопросах недвижимости нет того, что может удивить. Ну если только не цена на некоторые объекты.

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Небоскреб карлик.

Интересный случай произошел в США. Там в 1912 году один инженер по имени Мак Мэйхон решил построить огромный по тем временам небоскреб. Предполагалось, что в городке Уичито-Фоллс будет возведено здание высотой сто сорок шесть метров. Но как всегда все споткнулись о бюрократическую машину. Группа юристов, которые готовили документы для привлечения инвесторов, допустили в документах незначительную, но очень неприятную ошибку. Они по опрометчивости указали высоту здания в дюймах. В результате чего этот небоскреб действительно был построен, но высота его составила двенадцать метров. Таким образом это здание получило звание самого маленького небоскреба в мире.

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Дорогая избушка.

Еще до того, как в России разразился кризис. Среди элиты Москвы ходила одна история. На известной всем "Рублёвке" в поселке Усово стояла избушка. Да, именно старый домик еще советского образца, площадью не более пятидесяти метров. Среди местной богатой публики этот домик назвали "домик для лопат". Интересно, но рядом с домиком было небольшое картофельное поле. Так вот это поле вместе с деревянным строением на те времена стоил пять миллионов долларов. Причина такой цены была в том, что это строение крайне резало глаз изысканной публике, проживающей по соседству. И они были готовы на все, чтобы только избавится от строения, которое многие даже называли "одороблом". Но хозяева этого строения напрочь отказывались от продажи своего дома, чем просто приводили соседей в бешенство. Поэтому те готовы были платить любые деньги. Доподлинно неизвестно, каковы были мотивы жильцов этой избушки, но даже сегодня поговаривают, что эти простые люди, до сих пор выращивают на своем участке картошку и продают местным воротилам по цене в десять раз дороже рыночной.

Любопытно, но это не единственный такой случай в истории. Часто подобные казусы происходят в Китае. Страна активно развивается и нередко строители вынуждены наталкивается на сопротивление местных жителей. Так имеются примеры, когда люди отстаивали свой дом юридически и застройщикам или дорожникам приходилось двигаться в обход одинокого маленького строения. Есть даже примеры, когда такой домик оказывался на острове где вокруг, выкапываются огромные котлованы. Но смелые жители не собираются сдаваться. Иногда из-за таких упертых жильцов инженерам приходилось полностью менять планы проектной застройки.

Продолжение следует...

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Фото: Невседома