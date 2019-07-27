История шведского бума цен на жилье

С 1 июня 2016 года ипотечные кредиты, превышающие 50% стоимости имущества, должны были амортизироваться (т. е. выплачиваться) под 1% каждый год Riksbank Fiat, в то время как кредиты на сумму более 70% от стоимости имущества должны быть амортизированы под 2% годовых. Ипотечные кредиты с коэффициентом LTV от 50% до 70% должны амортизироваться как минимум в 1% годовых.



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Затем в марте 2018 года Риксбанк потребовал, чтобы новые заемщики по жилищным кредитам, чьи жилищные долги превышали валовой доход в 4,5 раза, должны амортизировать не менее 1% дополнительно к основным требованиям по амортизации.

В течение нескольких лет банки предоставляли кредиты под проценты. Кроме того, Управление по финансовым услугам Швеции также ввело минимальный уровень риска для ипотеки, чтобы связать больший капитал в связи с ипотечным кредитованием банков. В настоящее время весовой предел риска для ипотеки составляет 25%.

История шведского бума цен на жилье

Нынешний бум цен на жилье в Швеции начался в середине 1990-х годов. Бум был вызван низкими процентными ставками, быстрым экономическим ростом и отсутствием новых поставок. Процентные ставки по ипотечным кредитам упали с 10% в 1996 году до менее чем 5% в период с 2004 по 2008 год.

С 1996 по 2007 год индекс цен на жилье в Большом Стокгольме взлетел на 217% (119% с поправкой на инфляцию), в то время как Большой Мальмёк вырос на 236% (185% с поправкой на инфляцию), а Большой Гетеборг вырос на 202% (156% с поправкой на инфляцию).

В 2008 и 2012 годах произошла пауза. Но цены на жилье снова выросли на 45,1% с 2012 по 2017 год (40,7% с учетом инфляции).

Местные колебания цен на жилье

По данным Статистического управления Швеции, во время недавнего снижения цен в Большом Стокгольме самое большое ежегодное снижение цен на жилье составило 6,5% в 2018 году, в среднем до 5 407 000 шведских крон (512 637 евро).

Средняя цена на жилье в Гетеборге снизилась на скромные 2,7% г / г до 4 486 000 шведских крон (425 317 евро) в 2018 году, в то время как цены на жилье в Большом Мальмё немного выросли на 1,2% до 3 839 000 шведских крон (363 975 евро).

Из восьми Национальных районов в производственном округе RIKS1 в Стокгольме зарегистрирован самый большой спад в годовом исчислении на 6,5% (с учетом инфляции -8,4%) в течение 2018 года, за которым следуют RIKS5 в Западной Швеции (-4,5%), RIKS2 в восточно-центральной Швеции (-3,4 %), RIKS8 Верхняя Норрландия (-2,1%) и RIKS7 Центральная Норландия (-0,9%).

RIKS1 В производственном округе Стокгольма самое дорогое жилье в Швеции со средней ценой жилья в 5 407 000 шведских крон (512 637 евро) в 2018 году.

Общенациональные цены на жилье в 2018 году составляли в среднем 2 848 000 шведских крон (270 018 евро), что на 4,4% меньше, чем годом ранее.

Фото: internationalinvestment.biz

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