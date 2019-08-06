Самая невыгодная сделка: интересные истории из мира недвижимости

Оказалось, что тема недвижимости может удивить и даже поднять настроение. В первых частях мы узнали, как богатели на пожарах в древнем Риме, и как ошибка привела к появлению небоскреба карлика, а ещё мы узнали каким упрямым может быть владелец дома, который не продал свой деревянный домик за пять миллионов долларов. Продолжаем наш рассказ.

Читайте начало:

Интересные факты и истории, связанные с недвижимостью

Небоскреб карлик и дорогая избушка: интересные истории о недвижимости

Невыгодная сделка.

Что вы знаете о том, что такое невыгодная сделка?

Об этом уже, к сожалению, не сможет рассказать несчастный французский юрист, который мечтал о своем доме. А дело было так.

Однажды один хитрый юрист из Франции решил по легкому получить симпатичный домик. Хозяйкой домика была пожилая француженка по имени Жанна Кальман. На тот момент женщине было девяносто лет. Естественно юрист ощутил запах быстрой наживы, так как посчитал, что старушке осталось недолго. Рассчитав, что хозяйка проживет не более десяти лет, а юристу на тот момент было сорок семь, он понял, что игра стоит свеч и оформил с бабушкой договор согласно которому должен был выплачивать ей некоторую сумму в счёт оплаты дома. Естественно он был уверен, что выплатит лишь малую часть, после чего получит дом в собственность.

Но судьба распорядилась иначе. Старушка не только не ушла на тот свет как можно быстрее, но и смогла пережить горе юриста. Удивительно, но Жанна Кальман смогла дожить до ста двадцати лет. В итоге она получила за свой дом в три раза больше чем он стоил. Более того, после смерти юриста выплачивать за дом продолжила его вдова.

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Расизм и цены на недвижимость.

Соединенные Штаты, которые сегодня так стараются научить другие народы демократии и равенству, сами имели рыльце в пушку. В 1948 году после огромного количества судебных дел. Верховный суд США признал незаконным практику, когда цены на жилье диктовались цветом кожи покупателя или арендатора. Другими словами, белые и черные были уравнены в правах при покупке или аренде жилья. Но никакие решения судов не могли сразу искоренить массовую неприязнь между белыми и черными. И этим прекрасно пользовались фирмы работающие на рынке недвижимости. Суть была в следующем. Как только черная семья вселилась в дом, где жили белые, тут же соседи старались продать свое жилье, так как боялись резкого обвала цены.

Соответственно агентства недвижимости выкупали эти дома и продавали их черным, но по завышенным ценам. Подобная практика даже получила собственное название, "блокбастинг". Интересно, но таким образом американские агентства недвижимости зарабатывали деньги вплоть до восьмидесятых годов.

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Продолжение следует…