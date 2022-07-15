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Автор Ольга Лебедева

Путин защитил интересы российских СМИ новым законом — "око за око"

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому страны, которые ограничивают или запрещают российские СМИ, подвергаются ответным "зеркальным" репрессиям.

Путин защитил интересы российских СМИ новым законом — "око за око"

Согласно закону, "в случае наложения запрета (ограничения) на деятельность российских СМИ на территории иностранного государства” генеральный прокурор и депутаты могут применить аналогичные меры к СМИ этой страны, работающим в России, что приведет к "прекращению аккредитации корреспондентов”, отзыв регистрации или лицензий и закрытие офисов.

Запрет может быть снят "только после устранения обстоятельств, которые послужили основанием для его принятия”, говорится в документе.

Новый закон также позволяет генеральному прокурору и депутатам отозвать регистрацию или аннулировать лицензию на вещание любого СМИ при определенных обстоятельствах, а именно:

  •  распространение ложной информации;
  • дискредитация деятельности Вооруженных сил России;
  • демонстрация явного неуважения "к обществу, государству и официальным символам Российской Федерации”.

Распространение "информации, содержащей призывы к организации и (или) участию в несанкционированных публичных мероприятиях”, а также призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан,  могут привести к приостановке работы и, возможно, отзыву лицензии.

Ранее такие полномочия были только у судов.

Как это будет работать

В случае первого нарушения генеральный прокурор или его заместитель направят запрос в Роскомнадзор, регулирующий деятельность СМИ, с просьбой приостановить деятельность средства массовой информации на срок до трех месяцев. В случае повторного нарушения аналогичный приказ может быть издан на шесть месяцев. При повторном распространении ложной информации регистрация издания будет аннулирована.

Согласно закону, Роскомнадзор может снять ограничение, если СМИ исправит ситуацию в установленные сроки.

Предпосылки

Закон принят в ответ на то, что официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "медиацидом на основе этнической принадлежности и политических убеждений”.

СВО России на Украине, которая была начата в конце февраля, еще больше обострила отношения между Москвой и Западом. Ряд западных стран ввели запреты и ограничения на работу некоторых российских СМИ. Так, например, RT и его аккаунты на некоторых платформах социальных сетей стали недоступны сначала в ЕС, а потом в Австралии, Канаде и Великобритании.

Россия ответила блокировкой сайтов нескольких западных государственных изданий, например, BBC и Deutsche Welle.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы закон владимир путин
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