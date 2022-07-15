Путин защитил интересы российских СМИ новым законом — "око за око"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому страны, которые ограничивают или запрещают российские СМИ, подвергаются ответным "зеркальным" репрессиям.

Согласно закону, "в случае наложения запрета (ограничения) на деятельность российских СМИ на территории иностранного государства” генеральный прокурор и депутаты могут применить аналогичные меры к СМИ этой страны, работающим в России, что приведет к "прекращению аккредитации корреспондентов”, отзыв регистрации или лицензий и закрытие офисов.

Запрет может быть снят "только после устранения обстоятельств, которые послужили основанием для его принятия”, говорится в документе.

Новый закон также позволяет генеральному прокурору и депутатам отозвать регистрацию или аннулировать лицензию на вещание любого СМИ при определенных обстоятельствах, а именно:

распространение ложной информации;

дискредитация деятельности Вооруженных сил России;

демонстрация явного неуважения "к обществу, государству и официальным символам Российской Федерации”.

Распространение "информации, содержащей призывы к организации и (или) участию в несанкционированных публичных мероприятиях”, а также призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан, могут привести к приостановке работы и, возможно, отзыву лицензии.

Ранее такие полномочия были только у судов.

Как это будет работать

В случае первого нарушения генеральный прокурор или его заместитель направят запрос в Роскомнадзор, регулирующий деятельность СМИ, с просьбой приостановить деятельность средства массовой информации на срок до трех месяцев. В случае повторного нарушения аналогичный приказ может быть издан на шесть месяцев. При повторном распространении ложной информации регистрация издания будет аннулирована.

Согласно закону, Роскомнадзор может снять ограничение, если СМИ исправит ситуацию в установленные сроки.

Предпосылки

Закон принят в ответ на то, что официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "медиацидом на основе этнической принадлежности и политических убеждений”.

СВО России на Украине, которая была начата в конце февраля, еще больше обострила отношения между Москвой и Западом. Ряд западных стран ввели запреты и ограничения на работу некоторых российских СМИ. Так, например, RT и его аккаунты на некоторых платформах социальных сетей стали недоступны сначала в ЕС, а потом в Австралии, Канаде и Великобритании.

Россия ответила блокировкой сайтов нескольких западных государственных изданий, например, BBC и Deutsche Welle.

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