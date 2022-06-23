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Пригожин предложил антироссийским журналистам съездить на Донбасс

Общество

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал новый материал "Фонтанки" под названием "Вассерман и песни под гитару. Как "Киберфронт" вышел из сети — в ресторан Пригожина". Ответ на запрос портала URA.RU опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин предложил антироссийским журналистам съездить на Донбасс

Бизнесмен подтвердил, что встречи дискуссионного клуба "Киберфронт Z" проходят в одном из его заведений. Он отметил, что такие патриотические движения, в том числе "Город перемен" и Медиахолдинг "Патриот", необходимо поддерживать. Однако "Фонтанка" с другими антироссийскими СМИ продолжает очернять РФ.

"Как вы помните, "Фонтанка" не раз выпускала статьи, направленные на дискредитацию Российской Федерации, Президента, Минобороны и героев из "ЧВК "Вагнер". Там работали такие личности как Коротков, Вышенков, Клочкова, которые многократно выпускали статьи против нашего правительства и страны", — подчеркнул Пригожин.

В пример предприниматель привел журналиста Дениса Короткова, который писал статьи за деньги. Так, его материалы против российских добровольцев финансировала ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Большой вопрос, не платили ли они эти деньги "Фонтанке" для того, чтобы дискредитировать русских патриотов, которые и тогда и сейчас находятся на защите интересов нашей Матери-Родины", — поделился своим мнением бизнесмен.

По словам Пригожина, в треугольник сложившейся среди ряда СМИ антироссийской пропаганды вошли: "Фонтанка", "Новая газета"** (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и "Эхо Москвы"** (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

"Лучше бы они на Донбасс съездили, правда, их безопасность не гарантирую. Позор всеядным СМИ, которые сегодня за наших, а завтра за ваших", — резюмировал предприниматель.

Бизнесмен добавил, что русофобских статей за последнее время резко уменьшились. Этому поспособствовали новые законы, которые предусматривают наказание за дискредитацию ВС РФ. Пригожин уверен, что даже угода петербургским властям, которую старается сейчас транслировать "Фонтанка", не поможет подобным ей СМИ получить статус объективных.

ИГИЛ* - запрещена в РФ террористическая организация.

"Новая газета" и "Эхо Москвы" ** - включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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