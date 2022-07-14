Президент РФ Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приравнивании к государственной измене перехода на сторону противника в условиях вооружённого конфликта.

Документ появился на портале правовой информации. В УК РФ ввели уголовную ответственность за участие гражданина России в вооружённом конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, которые противоречат интересам РФ.

Максимальное наказание за правонарушение составит 20 лет лишения свободы.

Кроме того, аналогичное наказание начнут применять в следующих ситуациях:

Шпионаж;

Выдача иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну;

Оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Авторы законопроекта — депутаты Василий Пискарёв, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный ("Единая Россия").