Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приравнивании к государственной измене перехода на сторону противника в условиях вооружённого конфликта.
Документ появился на портале правовой информации. В УК РФ ввели уголовную ответственность за участие гражданина России в вооружённом конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, которые противоречат интересам РФ.
Максимальное наказание за правонарушение составит 20 лет лишения свободы.
Кроме того, аналогичное наказание начнут применять в следующих ситуациях:
Авторы законопроекта — депутаты Василий Пискарёв, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный ("Единая Россия").
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