В Москве суд арестовал россиянку по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу москвички Екатерины Завалишиной, которая подозревается в государственной измене.

Женщина проведёт в следственном изоляторе до 13 августа. По данным ЕГРЮЛ, Завалишина — индивидуальный предприниматель, однако в документах, представленных в суд, она числится безработной.

Накануне москвичка была задержана сотрудниками ФСБ. Если суд признает её виновной по статье 275 УК РФ, то ей грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее Госдума приняла законопроект о расширении понятия госизмены. Теперь участие в вооружённом конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России будет наказываться тюремным сроком до 20 лет и штрафом в 500 тысяч рублей.