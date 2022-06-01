За дискредитацию армии РФ на нижегородца завели уголовное дело

Мужчину в Нижегородской области повторно поймали на публичной попытке подрыва доверия к российской армии. Теперь на него завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ, об этом пишет newsnn.ru.

В апреле нижегородца первый раз оштрафовали за аналогичное правонарушение, его обязали выплатить 40 тысяч рублей. Однако уже в мае сотрудники ГИБДД остановили его машину, на стекле которой красовался провокационный плакат.

На основании повторного правонарушения на мужчину завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что против главы телеканала ТВК Вадима Вострова возбудили дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Отмечается, что правоохранители проанализировали Telegram-канал Вострова, где нашли пост, в котором содержится информация, позволяющая завести дело. По словам главы телеканала, судебное заседание состоится 3 июня.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.