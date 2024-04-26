Наводнение в Орске: оценка ущерба и работа местных властей

В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительные эксперты в Орске оценили ущерб от наводнения, проведя проверку домов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подвел итоги работы местных властей в своем Telegram-канале.

Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

По последним данным, специалисты осмотрели 1,9 тысячи зданий. Результаты проверки выявили несколько зданий, которые нужно будет снести.

За последние сутки восстановлено газоснабжение для 278 жителей Орска. По мере спадания воды, планируется подключить к газу около тысячи домов в городе. Эта работа запланирована на выходные. Электроснабжение в Орске восстановлено: у 1,4 тысячи абонентов и в 14 многоквартирных домах уже восстановлено электричество. С начала следующей недели подрядчик начнет установку распределительных шкафов и приборов учета электроэнергии.

Губернатор отметил, что в городе имеется запас воды, организован ее доставка, включая адресную. Сотрудники водоканала также заняты заменой насосов на скважинах. Работает вся доступная техника, а службы отрасли работают круглосуточно.

Школы и детские сады в Орске работают в обычном режиме с пятницы, 19 апреля. По указанию губернатора, они обеспечены бутилированной водой и одноразовой посудой, а также организована доставка воды. Меню питания адаптировано. Доставка воды также осуществляется в медицинские учреждения. Родильный дом остается закрытым до полной стабилизации ситуации с наводнением. Беременные и новорожденные были перевезены в Оренбург и Новотроицк.

Этот год принес наводнения в 39 регионах России. МЧС подчеркивает, что такие масштабные наводнения ранее не зафиксированы. Наиболее критическая ситуация в Оренбургской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. В Орске 5 апреля произошло прорыв дамбы, в результате чего тысячи домов были затоплены.