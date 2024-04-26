Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: с лёгкой заправкой из соевого соуса
Срыв сборки: почему три завода Stellantis в Европе стоят на месте?
Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы
Марко восхищен прогрессом пилота Ферстаппена
Три способа открыть бизнес за границей
Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей
Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года
"Росгосстрах": внедрение цифровых технологий в урегулирование убытков
Наводнение в Орске: оценка ущерба и работа местных властей

В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения

2:13
Недвижимость

Строительные эксперты в Орске оценили ущерб от наводнения, проведя проверку домов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подвел итоги работы местных властей в своем Telegram-канале.

В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения
Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

По последним данным, специалисты осмотрели 1,9 тысячи зданий. Результаты проверки выявили несколько зданий, которые нужно будет снести.

За последние сутки восстановлено газоснабжение для 278 жителей Орска. По мере спадания воды, планируется подключить к газу около тысячи домов в городе. Эта работа запланирована на выходные. Электроснабжение в Орске восстановлено: у 1,4 тысячи абонентов и в 14 многоквартирных домах уже восстановлено электричество. С начала следующей недели подрядчик начнет установку распределительных шкафов и приборов учета электроэнергии.

Губернатор отметил, что в городе имеется запас воды, организован ее доставка, включая адресную. Сотрудники водоканала также заняты заменой насосов на скважинах. Работает вся доступная техника, а службы отрасли работают круглосуточно.

Школы и детские сады в Орске работают в обычном режиме с пятницы, 19 апреля. По указанию губернатора, они обеспечены бутилированной водой и одноразовой посудой, а также организована доставка воды. Меню питания адаптировано. Доставка воды также осуществляется в медицинские учреждения. Родильный дом остается закрытым до полной стабилизации ситуации с наводнением. Беременные и новорожденные были перевезены в Оренбург и Новотроицк.

Этот год принес наводнения в 39 регионах России. МЧС подчеркивает, что такие масштабные наводнения ранее не зафиксированы. Наиболее критическая ситуация в Оренбургской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. В Орске 5 апреля произошло прорыв дамбы, в результате чего тысячи домов были затоплены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Последние материалы
Три способа открыть бизнес за границей
Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей
В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения
Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года
"Росгосстрах": внедрение цифровых технологий в урегулирование убытков
Какого цвета бывают глаза у собак
В США начинаются испытания препарата против старения
На что обращать внимание при выборе апельсинов?
Говорим о плюсах пруда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников