Против главы телеканала ТВК возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Против главы телеканала ТВК Вадима Вострова возбудили дело о дискредитации Вооружённых сил РФ, об этом сообщает prmira.ru.

Востров отреагировал на это с иронией в своём telegram-канале.

"Долго копались и смогли найти одну цитату, достаточную, по их мнению, для возбуждения дела. Проявили мужество, упорство и, не побоюсь этого слова, настоящий героизм в поиске опасных мыслей в интернете", — написал он в публикации.

Отмечается, что правоохранители проанализировали канал Вострова, где нашли пост, в котором содержится информация, позволяющая завести дело. По словам главы телеканала, судебное заседание состоится 3 июня.

Ранее бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова выбежала в студию программы "Время" и стала выкрикивать антивоенные лозунги за спиной у диктора Екатерины Андреевой в прямом эфире. Позже она предстала перед судом по делу об административном нарушении. Женщину, выступившую против спецоперации на Украине, оштрафовали.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.