Политика Илью Яшина будут судить за дискредитацию российской армии

На политика-оппозиционера Илью Яшина составили четыре протокола по статье о дискредитация российской армии.

Экс-глава муниципального округа Красносельский рассказал в социальных сетях, что им заинтересовались правоохранительные органы.

"Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. Дело в том, что по новому закону на граждан могут возбуждать уголовные дела за повторное привлечение по статье о дискредитации армии", — объяснил Яшин

Разбирать незаконные высказывания политика будут в Тушинском суде 25 мая. Яшин отметил, что "бегать и прятаться ни от кого не будет, от слов своих не откажется".

Осенью 2021 года а в несистемной оппозиции стартовал "кастинг" кандидатов на президентские выборы в 2024 году. Илья Яшин заявлял, что в качестве единого кандидата на выборах в 2024 году может выдвинуться оппозиционер из Екатеринбурга Евгений Ройзман.