EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Политика Илью Яшина будут судить за дискредитацию российской армии

Общество

На политика-оппозиционера Илью Яшина составили четыре протокола по статье о дискредитация российской армии.

Политика Илью Яшина будут судить за дискредитацию российской армии

Экс-глава муниципального округа Красносельский рассказал в социальных сетях, что им заинтересовались правоохранительные органы.

"Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. Дело в том, что по новому закону на граждан могут возбуждать уголовные дела за повторное привлечение по статье о дискредитации армии", — объяснил Яшин

Разбирать незаконные высказывания политика будут в Тушинском суде 25 мая. Яшин отметил, что "бегать и прятаться ни от кого не будет, от слов своих не откажется".

Осенью 2021 года а в несистемной оппозиции стартовал "кастинг" кандидатов на президентские выборы в 2024 году. Илья Яшин заявлял, что в качестве единого кандидата на выборах в 2024 году может выдвинуться оппозиционер из Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы илья яшин
Sberbank
Новости
Президент Турции сыграл с лидером Казахстана в настольный теннис
Пушилин: гражданских на "Азовстали" не осталось, теперь наши руки развязаны
Михайлов: Зеленский может устроить военную провокацию для вступления в ЕС
Лавров: в Москве не желают войны в Европе
Политика Илью Яшина будут судить за дискредитацию российской армии
Во второй волне "губернаторопада" ждут Беглова
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
Экс-депутат Рады Кива: окружение Зеленского захватывает топливный рынок Украины
В Питере виртуозно задержали женщину, слушавшую песню Высоцкого про Украину
Rolling Stone: Трамп пытался найти у Китая "оружие для создания ураганов"
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Любовь Степушова Орбан откажется от нефти из РФ в обмен на выход к морю через Хорватию Любовь Степушова Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Последние материалы
Лавров: в Москве не желают войны в Европе
Политика Илью Яшина будут судить за дискредитацию российской армии
Во второй волне "губернаторопада" ждут Беглова
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
Экс-депутат Рады Кива: окружение Зеленского захватывает топливный рынок Украины
В Питере виртуозно задержали женщину, слушавшую песню Высоцкого про Украину
Rolling Stone: Трамп пытался найти у Китая "оружие для создания ураганов"
Global Times: США загоняют Украину в долговую ловушку из-за ленд-лиза
Эксперт Кургузов: граждане РФ найдут способ обойти запреты Google Play
Герасимчук о насилии детей Украины российскими военными: "Нет ни одного факта"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников