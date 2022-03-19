Редактор Первого канал Овсянникова пожаловалась, что семья её не поддержала

14 марта Марина Овсянникова выбежала в студию программы "Время" и стала выкрикивать антивоенные лозунги за спиной у диктора Екатерины Андреевой в прямом эфире.

Овсянникова уже предстала перед судом по делу об административном нарушении. Женщину, выступившую против спецоперации на Украине, оштрафовали.

Бывший редактор центрального канала страны уверила, что не собирается покидать страну, несмотря на то, что ей может грозить опасность.

"Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России", — цитирует слова Овсянниковой журнал Der Spiegel.

Женщина объяснила, что в семье к её поступку отнеслись неодобрительно.

"Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст… Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом", — объяснила бывший сотрудник СМИ.

Женщина отметила, что никого не посвящала в свои дерзкие планы. Овсянникова призналась, что очень боялась, что не попадёт в кадр, поэтому старалась изучить расположение камер.

"Быстро побежала в студию — мимо полицейского, который всегда дежурит и следит за нами. Он просто не смог отреагировать. Я, держа в руках развернутый постер, стояла за спиной модератора", — рассказала Марина.

После своего демарша редактор программы "Время" вернулась на рабочее место. Начальство не могло поверить, что это совершила именно она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен