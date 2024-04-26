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Танзания приглашает: российские турагенты — бесплатные промо-туры

Танзания приглашает на бесплатный тур по стране

1:55
Туризм

Танзания выражает готовность финансировать пребывание представителей российских туристических компаний в своей стране. Целью этой инициативы является знакомство туроператоров с национальными парками, заповедниками и отелями на берегу. 

Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый секретарь посольства России в Танзании, Никита Рассохин, подчеркнул, что танзанийская сторона готова пойти навстречу и покрыть расходы для продвижения своего туристического направления. Это стало возможным благодаря новому соглашению между Минэкономразвития России и компетентными органами Танзании, которое предусматривает организацию промо-туров.

По словам Рассохина, танзанийская сторона стремится вернуть турпоток к уровню, зарегистрированному в 2021 году, когда в страну прибыло 85 тысяч российских туристов. Однако из-за ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, и отмены прямых чартерных рейсов количество туристов значительно сократилось.

Хотя Минэконом неоднократно информировал о переговорах с российскими авиакомпаниями и туроператорами о возобновлении полетов, конкретных результатов пока не достигнуто.

Несмотря на небольшой спрос в настоящее время, российские туристы постепенно проявляют интерес к отдыху в Танзании. Чаще всего они предпочитают стыковочные рейсы через Дубай или другие города. Стоимость путевок в Танзанию на четыре ночи, включающих все услуги и вылеты для двоих в майские праздники, начинается от 267 тысяч рублей. Отмечается, что отдых на Занзибаре постепенно восстанавливает свою популярность, а запросы на приобретение туров поступают регулярно. Однако пока нет официальных уведомлений о возможности бесплатного посещения этой страны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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