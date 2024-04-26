В новых регионах РФ зафиксировано рекордное оформление ОСАГО: жители оформили почти 7 тысяч полисов в 2024 году

Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года

2:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

С начала 2024 года жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей оформили почти 7 тысяч полисов ОСАГО. Об этом сообщил заместитель начальника отдела Министерства финансов РФ Александр Ицелев на семинаре для представителей СМИ и пресс-служб новых регионов РФ.

Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Ицелев уточнил, что в марте был достигнут пик оформления — около 7 тысяч полисов, тогда как в среднем за месяц заключается от 2 до 3 тысяч договоров. В прошлом году было заключено около 50 тысяч таких договоров.

Он также добавил, что полисы действуют на всей территории России без ограничений. Однако в объединенных регионах водители могут ездить без ОСАГО до конца текущего года, если не выезжают за пределы этих территорий.

Ицелев отметил, что в различных регионах установлены разные территориальные коэффициенты, самый высокий из которых — в Москве. Коэффициенты определяются на основе статистики ДТП, однако есть исключения, например, для Крыма и четырех новых регионов, где коэффициент установлен на минимальном уровне около 0,7.

В декабре 2023 года Госдума приняла решение об отсрочке обязательной покупки ОСАГО в Донбассе и Новороссии до конца 2024 года, которое вступило в силу с начала этого года.

ОСАГО представляет собой страхование от ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами, обеспечивающее компенсацию ущерба жизни, здоровью и имуществу пострадавших в результате ДТП. В ДНР закон о ОСАГО был принят 24 мая 2019 года, начиная с августа 2020 года полисы начали выдаваться, а первые страховые выплаты были произведены в октябре того же года. Оформлением полисов занимается местная страховая компания.