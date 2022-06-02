МИД РФ собрал факты и доказательства русофобии в 40 странах мира

Российский МИД подготовил доклад о широкомасштабных нарушениях прав россиян за рубежом. В документе собраны факты за период с начала спецоперации на Украине.

"Тотальная дискриминация русских, которая шокирует своей дикостью, в настоящее время имеет место во многих западных странах", — подчеркивается в докладе, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В нём подробно описаны инциденты почти в 40 странах. "Лидируют" по числу русофобских проявлений США, Великобритания, Канада, Германия, Польша и страны Балтии:

"Интенсифицировались, в том числе на законодательном уровне, усилия по переписыванию истории и стиранию "национальной памяти" русских общин этих государств".

Согласно докладу, наиболее распространенными нарушениями были отказы в предоставлении россиянам образовательных, медицинских, банковских и других услуг, попытки заставить россиян в западных странах публично покаяться и осудить действия российских властей на Украине, а также санкции против российских бизнесменов и арест имущества, принадлежащего выходцам из России.

В докладе рассказывается о том, как спортсмены были отстранены от различных международных соревнований, а артисты лишены возможности участвовать в фестивалях, конкурсах и других культурных мероприятиях:

"Жертвами моды на "культуру отмены" стали российская история и искусство. На самом высоком уровне звучат призывы исключить из всемирного наследия русский балет, литературу, музыку. Подобные устремления принимают подчас совершенно неожиданные и абсурдные формы, как, например, переименование картин в известнейших художественных галереях мира".

Русофобией пронизано всё

"Антироссийские настроения также привели к нападениям, угрозам, оскорблениям и преднамеренному повреждению имущества, — говорится в документе. — Люди были уволены с работы и выселены из квартир, которые они снимали? только из-за своей национальности. Нападкам и провокациям подвергаются не только обычные граждане, но и российские дипломаты. Подобные действия имели место исключительно в государствах, которые ведут санкционную войну против нашей страны. Их массовый и организованный характер позволяет сделать вывод, что эти нападения были спланированы ".

Одним из примеров, приведенных в докладе, стало решение властей Великобритании отключить "тревожную кнопку" — функцию оповещения полиции о чрезвычайных ситуациях — в посольстве России в Лондоне и в резиденции посла.

МИД заявило, что "особенно обеспокоено” дискриминацией российских детей, которых часто унижают и оскорбляют их одноклассники, на что учителя закрывают глаза:

"Все это показывает глубину и масштаб русофобских настроений в западном обществе”.

Отмечается также, что притеснения российских студентов особенно распространены в Германии и совершаются как сокурсниками, так и преподавателями. Кроме того, во многих школах ФРГ проводятся занятия, которые дискредитируют Россию и неверно истолковывают события на Украине, а тем, кто отказывается их посещать, угрожают высылкой из страны.

В МИД заверили, что будут продолжать использовать дипломатические средства для защиты прав российских граждан за рубежом, а также отслеживать любые дальнейшие нарушения.

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