EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

МИД РФ собрал факты и доказательства русофобии в 40 странах мира

Политика

Российский МИД подготовил доклад о широкомасштабных нарушениях прав россиян за рубежом. В документе собраны факты за период с начала спецоперации на Украине.

МИД РФ собрал факты и доказательства русофобии в 40 странах мира

"Тотальная дискриминация русских, которая шокирует своей дикостью, в настоящее время имеет место во многих западных странах", — подчеркивается в докладе, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В нём подробно описаны инциденты почти в 40 странах. "Лидируют" по числу русофобских проявлений США, Великобритания, Канада, Германия, Польша и страны Балтии:

"Интенсифицировались, в том числе на законодательном уровне, усилия по переписыванию истории и стиранию "национальной памяти" русских общин этих государств".

Согласно докладу, наиболее распространенными нарушениями были отказы в предоставлении россиянам образовательных, медицинских, банковских и других услуг, попытки заставить россиян в западных странах публично покаяться и осудить действия российских властей на Украине, а также санкции против российских бизнесменов и арест имущества, принадлежащего выходцам из России.

В докладе рассказывается о том, как спортсмены были отстранены от различных международных соревнований, а артисты лишены возможности участвовать в фестивалях, конкурсах и других культурных мероприятиях:

"Жертвами моды на "культуру отмены" стали российская история и искусство. На самом высоком уровне звучат призывы исключить из всемирного наследия русский балет, литературу, музыку. Подобные устремления принимают подчас совершенно неожиданные и абсурдные формы, как, например, переименование картин в известнейших художественных галереях мира".

Русофобией пронизано всё

"Антироссийские настроения также привели к нападениям, угрозам, оскорблениям и преднамеренному повреждению имущества, — говорится в документе. — Люди были уволены с работы и выселены из квартир, которые они снимали? только из-за своей национальности.

Нападкам и провокациям подвергаются не только обычные граждане, но и российские дипломаты. Подобные действия имели место исключительно в государствах, которые ведут санкционную войну против нашей страны. Их массовый и организованный характер позволяет сделать вывод, что эти нападения были спланированы ".

Одним из примеров, приведенных в докладе, стало решение властей Великобритании отключить "тревожную кнопку" — функцию оповещения полиции о чрезвычайных ситуациях — в посольстве России в Лондоне и в резиденции посла.

МИД заявило, что "особенно обеспокоено” дискриминацией российских детей, которых часто унижают и оскорбляют их одноклассники, на что учителя закрывают глаза:

"Все это показывает глубину и масштаб русофобских настроений в западном обществе”.

Отмечается также, что притеснения российских студентов особенно распространены в Германии и совершаются как сокурсниками, так и преподавателями. Кроме того, во многих школах ФРГ проводятся занятия, которые дискредитируют Россию и неверно истолковывают события на Украине, а тем, кто отказывается их посещать, угрожают высылкой из страны.

В МИД заверили, что будут продолжать использовать дипломатические средства для защиты прав российских граждан за рубежом, а также отслеживать любые дальнейшие нарушения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Лариса Шеслер: Азовцы* оказались русскими по крови
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Новости
В "Яблоке" сообщили, что Явлинский улетел из России в Лондон
Fox News: Байден досрочно уйдёт в отставку
Басурин: НМ ДНР подавила наступление ВСУ в районе Авдеевки и Новомихайловки
Песков: провести референдум о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно
Украинским экспертам скоро придётся пересматривать расчёты по "Калибрам"
Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе
Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём
Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны
"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"
Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращаются в металлолом
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Общество
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Последние материалы
Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе
Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём
Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны
"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"
Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращаются в металлолом
Райнер: при возделывании садового участка надо учиться у дикой природы
В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии
МВД Украины: повестки вручают даже 14-летним подросткам
Песков: Кремль не следит за судьбой Анатолия Чубайса
МИД РФ собрал факты и доказательства русофобии в 40 странах мира
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников