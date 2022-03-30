Спецоперация на Украине: варианты развития и возможные последствия

Сегодня мы во всей красе наблюдаем "хирургический" метод ликвидации главного геополитического узла на петле, удушающей Россию.

Специальная военная операция на Украине стала как индикатором невозможности решить сложившуюся ситуацию политико-дипломатическим путём, так и детонатором слома однополярного мироустройства, базирующегося на военной и экономической мощи Запада, олицетворяемого в первую очередь США и Великобританией.

Причины операции

Основными причинами начала спецоперации на Украине официальные российские власти называют демилитаризацию и денацификацию этой страны.

Уже в ходе операции в распоряжение российских военнослужащих попали документы, подтверждающие, что начало операции упредило широкомасштабные наступательные действия ВСУ в Донбассе.

Аргументация в пользу начала операции в целях защиты русскоязычного населения ДНР и ЛНР вполне основательна. Восемь лет киевский режим игнорировал требования по имплементации Минских соглашений, в конечном итоге полностью их дискредитировав.

Помимо собственно украинских причин операции, есть и международные: США и НАТО отвергли предложения России по взаимным гарантиям безопасности, наглядно продемонстрировав своё намерение и в дальнейшем проводить политику развала нашей страны посредством расширения североатлантического союза и размещения объектов его военной инфраструктуры в непосредственной близости от российских границ.

С учётом бескомпромиссной позиции Запада сейчас можно говорить о том, что все попытки невоенного урегулирования сложившейся конфликтной ситуации себя исчерпали и операция будет продолжаться до достижения поставленных военно-политических целей.

Требования сторон

Хорошо известные требования Москвы — демилитаризация и денацификация Украины — могут быть выполнены лишь после полной капитуляции нынешнего киевского режима, в котором неонацизм пустил свои метастазы.

Требования украинской делегации на переговорах выглядят утопией.

Формулировки, предусматривающие введение стран-гарантов безопасности Украины и связывающие их обязательствами по её защите в случае обострения российско-украинского противостояния, заведомо неприемлемы не только для России, но и для этих государств.

На текущий момент главное достижение переговорного процесса с властями Украины — договорённости о выходе мирного населения из блокированных российскими войсками населённых пунктов через гуманитарные коридоры.

С учётом бесконечной ценности каждой человеческой жизни любой консенсус в данном вопросе является наиважнейшим результатом. Но его достижение в проблематике выработки политических решений, приемлемых для обеих конфликтующих сторон, не представляется возможным.

Необходимо понимать полную зависимость украинских элит от главного заказчика — Запада. Таким образом, реальные переговоры по вопросам будущего Украины ведутся именно с США и ключевыми европейскими партнёрами.

От того, насколько далеко они способны пойти в деле отстаивания своего глобального доминирования, зависит будущее не только Украины, но и всего мира.

Варианты развития операции

Глядя на карты боевых действий, публикуемые как Минобороны России, так и независимыми отечественными и зарубежными военными экспертами, помимо наступления народной милиции ДНР и ЛНР с востока на запад, отчётливо просматриваются ещё два направления продвижения российских войск — с севера и с юга планомерно замыкаются клещи, окружающие основную группировку ВСУ в Донбассе.

Уже нет никаких оснований сомневаться в том, что эти клещи сомкнутся и контроль России над восточными районами Украины будет установлен.

Выступления российских переговорщиков в Стамбуле Владимира Мединского и Александра Фомина о минимизации военной активности России в районах Киева и Чернигова лишь подтверждают её стремление уничтожить основную массу украинских войск, скованную в Донбассе.

Ограничится ли Москва разгромом главных сил ВСУ и неонацистских формирований или пойдёт дальше?

Действия российского руководства на данном направлении зависят от целого ряда факторов и условий, формируемых исключительно Западом.

Усилия США и их союзников по отправке на Украину наёмников и добровольческих формирований третьих стран, а также оснащение ВСУ и сочувствующих им сил вынуждают Россию наносить удары по объектам вне зоны боевых действий во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и других западных областях.

Если после завершения целей операции в них будут развёрнуты военные объекты, наступление на запад будет продолжено.

Продолжаются попытки продавливания Польшей инициативы ввода своих войск на Украину под предлогом миротворческой операции. Если такой сценарий будет реализован, это фактически будет означать польскую оккупацию исторической Галиции.

Такой результат спровоцирует эффект домино, создав предпосылки для отторжения Закарпатской области в пользу Венгрии и части Одесской и Черновицкой областей в пользу Румынии.

Этот вариант развития событий возможен в случае достижения договорённостей между Россией и вышеназванными европейскими государствами — новый "пакт Молотова-Риббентропа".

Но, несмотря на кажущуюся взаимовыгодность ситуации для Москвы, Польши, Венгрии и Румынии, данный сценарий может быть реализуем лишь при значительном ослаблении наступательного потенциала российских группировок войск.

Кроме того, самостоятельное ведение восточноевропейскими государствами войсковых операций на Украине будет означать развал единой военной политики ЕС и НАТО.

При отсутствии каких-либо договорённостей между Москвой и Варшавой (достижение которых в условиях нынешних российско-польских отношений представляется маловероятным) любые попытки Польши ввести войска на территорию Украины представляются рискованной военной авантюрой.

При любом раскладе подобный волюнтаризм Варшавы станет её собственной войной.

НАТО выступает против участия в военных действиях с Россией и может признать российские удары по польским войскам на Украине не подпадающими под юрисдикцию ст. 5 Вашингтонского договора.

Вариант полноценного вовлечения сил НАТО в военные действия на Украине сегодня представляется совершенно фантастичным.

К третьей мировой войне не готовы ни ЕС, ни более радикально настроенные США и Великобритания. Поэтому теоретически задействование сил специальных операций и частных военных компаний стран-членов альянса под легендой иностранных добровольцев возможно, но даже на этот шаг Запад пока не решается.

Возможные сценарии развития международной обстановки

В экономической ситуации Москва и Запад вошли в цугцванг: санкции США и их союзников болезненно бьют по экономике как России, так и западных стран. Рост цен на потребительские товары наблюдается у обеих противоборствующих сторон.

Пока не совсем ясно, насколько Россия готова идти до конца в отстаивании президентской инициативы продавать газ за национальную валюту, но даже при текущем раскладе экономика европейских стран способна выдержать санкционный режим максимум несколько месяцев.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в мире, занимая почти 16% рынка. 75% своего экспорта мы направляем в ЕС, а это около 40% всего потребления газа в Евросоюзе. Поэтому уже сейчас наблюдаются робкие попытки нормализации диалога.

Политического единства в Европе также не наблюдается.

В вопросе противостояния России и Запада Венгрия занимает нейтрально-дружелюбную, а Сербия — открыто пророссийскую позицию, несмотря на формальное осуждение специальной военной операции.

Александр Вучич отказывается участвовать в антироссийских санкциях и не исключает введения санкций против самой Сербии для усиления давления на независимое государство.

По мере ухудшения состояния экономической, энергетической и продовольственной безопасности в европейских странах количество "сомневающихся" государств будет расти.

Отдельно следует упомянуть благосклонный нейтралитет Китая — непосредственно заинтересованной стороны в завершении эпохи однополярного доминирования США и их союзников. Открытость китайского рынка и готовность Пекина расширять экспорт своей продукции значительно снижают риски возникновения в России дефицита товаров.

На текущий момент всё говорит о том, что россиянам проще прожить некоторое время без брендовой одежды, бижутерии и сериалов, нежели европейцам — без продуктов и топлива. Поэтому шансы на то, что после завершения операции отношения с Европой вернутся к досанкционному уровню, не так уж и малы.

За одним лишь исключением — гегемония США в мире приходит к закату. Череда геополитических поражений уже не позволит им продолжать играть роль мирового полицейского и диктовать свою волю третьим странам.

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