В США перешли на язык фашистов времён Второй мировой в отношении россиян

Экс-посол США в России Майкл Макфол, успевший зарекомендовать себя как отъявленный русофоб, посредством соцсетей обратился к россиянам.

По его словам, если спецоперация на Украине не прекратится, наша страна "окажется в полной изоляции" и — это главный козырь бывшего дипломата — русский народ лишится всех иностранных товаров и "благ цивилизации".

Американский профессор в своём посте подробно расписал все ужасы, с которыми придётся столкнуться россиянам:

"… вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь <…>, ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвали. У вас не будет больше иномарок, телефонов или импортной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции".

По мнению Владимира Линдермана, лидера русской общины Латвии, экс-посол вчистую скопировал листовки фашистов времён ВОВ, в которых они точно так же "обещали разные "ништяки" типа сытной еды и чистого обмундирования" советским солдатам, если те сдадутся в плен.