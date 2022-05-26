Собчак о жизни русских за рубежом: "Травля, угрозы, заблокированные счета"

Ксения Собчак рассказала, как непросто приходится русским людям за границей. Даже счета за электричество им выставляют в два раза больше, чем представителям других национальностей.

Журналистка отметила, что в приятную жизнь в солнечной Европе вмешиваются новые реалии. Тяготы дискриминации на национальному признаку ложатся на плечи русских.

"Счёт за электричество в два раза больше, травля в интернете и угрозы, новые законы, санкции, отказ в покупке брендовых вещей, заблокированные счета… Особенно это чувствуется, если ты русский", — написала звезда ТВ и интернета.

Собчак почерпнула примеры явной русофобии от жительницы Испании Алёны Бочарниковой, которая рассказывает о тяготах жизни русских за рубежом и том, как изменилась жизнь в Европе после начала спецоперации на Украине, в своём микроблоге.