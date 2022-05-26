Ксения Собчак рассказала, как непросто приходится русским людям за границей. Даже счета за электричество им выставляют в два раза больше, чем представителям других национальностей.
Журналистка отметила, что в приятную жизнь в солнечной Европе вмешиваются новые реалии. Тяготы дискриминации на национальному признаку ложатся на плечи русских.
"Счёт за электричество в два раза больше, травля в интернете и угрозы, новые законы, санкции, отказ в покупке брендовых вещей, заблокированные счета… Особенно это чувствуется, если ты русский", — написала звезда ТВ и интернета.
Собчак почерпнула примеры явной русофобии от жительницы Испании Алёны Бочарниковой, которая рассказывает о тяготах жизни русских за рубежом и том, как изменилась жизнь в Европе после начала спецоперации на Украине, в своём микроблоге.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.