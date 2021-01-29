Чем Навальный отличается от Ельцина? Почему он поддерживается не только Западом, но и внутри России, в том числе очень высокопоставленными силами? Возможен ли транзит власти в течение этого года? Повторится ли Февральская революция? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политтехнолог, президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.
Читайте начало интервью: Навальный пошёл ва-банк
— Андрей Николаевич, вы сравнили нынешнюю ситуацию с февралем 1917 года, сравнили Навального с рядом исторических личностей. А нет ли более близких примеров?
— Есть. — Чем Алексей Навальный отличается от Бориса Ельцина? — Ничем. Потому что в 1990 году на XXVIII съезде КПСС Борис Николаевич Ельцин публично бросил свой партийный билет. В то время это было страшнее, чем сейчас Навальный. Заступиться тогда за Ельцина было некому.
Но он пошел на этот шаг, зная, что выиграет. Потому что там тоже работали технологи, и все знают, что они — далеко не из России. Ельцин пошел на этот шаг и выиграл. А дальше пошло по кальке, по лекалу: Ленин — броневик, Ельцин — танк.
— Вы считаете, что несмотря на использование политтехнологий и приобретение подушки безопасности со стороны Запада, возвращение Навального в Россию — мужественный шаг. Некоторые политологи тоже заметили, что раньше он был одиозным человеком, а теперь становится политиком.
Но ведь все его расследования носили заказной характер и были предвзяты. Абсолютно очевидно, что ни он, ни его команда не могли провести серьезный анализ. Очевидно, что он — ставленник Запада, именно так он и воспринимается в российском обществе — казачок-то засланный…
— Я лично — не сторонник и не противник Навального. На счет его принадлежности и целей есть несколько версий. Что ему помогают, это — безусловно.
Естественно, той командой, которая есть у Навального в России, сделать такой объем работы, провести масштабные расследования, организовать протесты и так далее, и остаться при этом безнаказанным, вряд ли возможно. Но возникает вопрос: кто помогал?
Если его называют иностранным агентом и сотрудником спецслужб, здесь у меня большой вопрос. По одной простой причине — данные, которыми обладает Навальный, к нему пришли из России.
Значит, не только международные силы его поддерживают, но и внутри России есть силы, которые оказывают ему очень большую поддержку. И задача этих сил только одна — транзит власти.
Я — один из немногих, может быть, единственный, кто считает, что транзит власти произойдет в течение года. Я — не какой-то профессор Соловей и не политическая Ванга, но просто обращаю внимание на те косвенные вещи, которые сейчас происходят в стране.
Ведь очевидно, что растут протестные настроения. А самое главное — последняя история с TikTok, где 600 миллионов призывов мальчиков и девочек по 15-16 лет друг другу выходить на эти протесты. Это — большая опасность для власти. Я считаю, что во власти остались умные люди, которые прекрасно просчитывают эту ситуацию.
Очень правильно говорят, что из волчат всегда вырастают волки. Те, кому сейчас по 15 лет в 2024 году будут иметь право голоса и возможность высказывать своё мнение на улицах и на избирательных участках.
А их место через три года займут те, которым сейчас всего по 11 лет. И это — большая угроза. Поэтому я практически уверен, что транзит власти произойдет в течение этого года. Вопрос — по какому сценарию он пойдет?
Ведь царя отстранили не солдаты, рабочие и крестьяне, а элита: Родзянко — председатель Государственной Думы и его окружение: октябристы, кадеты, Львов и так далее, которые сформировали новое правительство.
Они заставили царя подписать отрешение в то время, когда уже было готово наступление на юго-западном фронте, и Россия побеждала в войне. Уже были пошита парадная форма для парада в Берлине.
И — всё, как говорил Василий Розанов: "Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три".
Вот ответ на ваш вопрос — по какому сценарию это пойдет и какие силы? Назвать Навального на 100% агентом западных спецслужб я не могу. И в то же время я не могу сказать, что в России нет силы, которая желает смены власти. Все это просто объясняется.
Возможно, Навального хотят посадить в тюрьму. Кремль, может быть, уже принял такое решение. А что делать с миллиардами, выведенными за границу? И тысячами семей — обитателей Майами, которые могут попасть под такие санкции, что мало не покажется?
И вот здесь начинаются качели, начинаются весы: кто победит?
Что в общем-то мы и имеем.
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Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.