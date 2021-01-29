Андрей Миронов: Транзит власти произойдет в течение года

Чем Навальный отличается от Ельцина? Почему он поддерживается не только Западом, но и внутри России, в том числе очень высокопоставленными силами? Возможен ли транзит власти в течение этого года? Повторится ли Февральская революция? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политтехнолог, президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.

Читайте начало интервью: Навальный пошёл ва-банк

— Андрей Николаевич, вы сравнили нынешнюю ситуацию с февралем 1917 года, сравнили Навального с рядом исторических личностей. А нет ли более близких примеров?

— Есть. — Чем Алексей Навальный отличается от Бориса Ельцина? — Ничем. Потому что в 1990 году на XXVIII съезде КПСС Борис Николаевич Ельцин публично бросил свой партийный билет. В то время это было страшнее, чем сейчас Навальный. Заступиться тогда за Ельцина было некому.

Но он пошел на этот шаг, зная, что выиграет. Потому что там тоже работали технологи, и все знают, что они — далеко не из России. Ельцин пошел на этот шаг и выиграл. А дальше пошло по кальке, по лекалу: Ленин — броневик, Ельцин — танк.

— Вы считаете, что несмотря на использование политтехнологий и приобретение подушки безопасности со стороны Запада, возвращение Навального в Россию — мужественный шаг. Некоторые политологи тоже заметили, что раньше он был одиозным человеком, а теперь становится политиком.

Но ведь все его расследования носили заказной характер и были предвзяты. Абсолютно очевидно, что ни он, ни его команда не могли провести серьезный анализ. Очевидно, что он — ставленник Запада, именно так он и воспринимается в российском обществе — казачок-то засланный…

— Я лично — не сторонник и не противник Навального. На счет его принадлежности и целей есть несколько версий. Что ему помогают, это — безусловно.

Естественно, той командой, которая есть у Навального в России, сделать такой объем работы, провести масштабные расследования, организовать протесты и так далее, и остаться при этом безнаказанным, вряд ли возможно. Но возникает вопрос: кто помогал?

Поддержка не только извне, но и внутри

Если его называют иностранным агентом и сотрудником спецслужб, здесь у меня большой вопрос. По одной простой причине — данные, которыми обладает Навальный, к нему пришли из России.

Значит, не только международные силы его поддерживают, но и внутри России есть силы, которые оказывают ему очень большую поддержку. И задача этих сил только одна — транзит власти.

Транзит власти

Я — один из немногих, может быть, единственный, кто считает, что транзит власти произойдет в течение года. Я — не какой-то профессор Соловей и не политическая Ванга, но просто обращаю внимание на те косвенные вещи, которые сейчас происходят в стране.

Ведь очевидно, что растут протестные настроения. А самое главное — последняя история с TikTok, где 600 миллионов призывов мальчиков и девочек по 15-16 лет друг другу выходить на эти протесты. Это — большая опасность для власти. Я считаю, что во власти остались умные люди, которые прекрасно просчитывают эту ситуацию.

Очень правильно говорят, что из волчат всегда вырастают волки. Те, кому сейчас по 15 лет в 2024 году будут иметь право голоса и возможность высказывать своё мнение на улицах и на избирательных участках.

А их место через три года займут те, которым сейчас всего по 11 лет. И это — большая угроза. Поэтому я практически уверен, что транзит власти произойдет в течение этого года. Вопрос — по какому сценарию он пойдет?

Февральская революция повторится?

Либо у нас будет: "Я устал, я ухожу", и будет нам представлен преемник Владимира Владимировича;

либо (чего бы очень не хотелось), события могут пойти по лекалу Февральской революции, когда элита отстранила царя.

Ведь царя отстранили не солдаты, рабочие и крестьяне, а элита: Родзянко — председатель Государственной Думы и его окружение: октябристы, кадеты, Львов и так далее, которые сформировали новое правительство.

Они заставили царя подписать отрешение в то время, когда уже было готово наступление на юго-западном фронте, и Россия побеждала в войне. Уже были пошита парадная форма для парада в Берлине.

И — всё, как говорил Василий Розанов: "Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три".

Борьба верхов

Вот ответ на ваш вопрос — по какому сценарию это пойдет и какие силы? Назвать Навального на 100% агентом западных спецслужб я не могу. И в то же время я не могу сказать, что в России нет силы, которая желает смены власти. Все это просто объясняется.

Возможно, Навального хотят посадить в тюрьму. Кремль, может быть, уже принял такое решение. А что делать с миллиардами, выведенными за границу? И тысячами семей — обитателей Майами, которые могут попасть под такие санкции, что мало не покажется?

И вот здесь начинаются качели, начинаются весы: кто победит?

Либо точка зрения тех, кто хочет спасти свои миллиарды, и бескровно, без потерь заменить одного человека на другого;

либо мы получим жесткий прессинг внутри страны с полными запретами всего, чего только можно.

Что в общем-то мы и имеем.