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Автор Инна Новикова

Навальный пошёл ва-банк

Политика

В программе "Необычная неделя" политтехнолог, президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о последних важнейших событиях в России и мире. Зачем вернулся Алексей Навальный? В чем его стратегия? Навальный — борец за народ или ставленник Запада? Почему наши власти действуют абсолютно неправильно?

— Андрей Николаевич, возвращение Алексея Навального и все последующие события с ним — сейчас самая обсуждаемая в соцсетях тема. Он сразу был на 30 суток заключен под стражу, условный срок ему может быть заменен на реальный. Как вы оцениваете эту всю ситуацию? Как, по вашему мнению, могут развиваться события?

— Эмоционально, конечно, можно восхищаться этим мужественным поступком, потому что это — очень хорошо продуманный, но в то же время и очень мужественный шаг Алексея Навального.

Но как специалист по политтехнологиям я оцениваю это с точки зрения использования команды Алексея Навального определенных технологий, которые необходимы для достижения той или иной цели.

Команда Навального этот раунд выиграла практически всухую у методистов администрации президента. Власти просто действовали по старой методичке. Они приняли эстафету методистов райкомов Коммунистической партии советского времени. Этот раунд — за Навальным.

— Как быть с тем, что на 23 января они объявили несогласованные, противозаконные митинги и призывали людей, в том числе детей, в них участвовать? Ведь это — явное и грубое нарушение закона, провокация. Естественно, власть, должна на это реагировать.

— Есть политтехнологи, а есть методисты. Хороший политтехнолог достигает победы за счет стратегии противника. Методисты работают по методичкам. В этом главная ошибка власти. Власть идет теми шагами, которые политтехнологи просчитывают, и Навальный это просчитал.

Что такое Навальный

Алексей Навальный в течение 10 лет накачивал свою известность внутри страны. После известных событий с его отправлением и лечением в Германии встал вопрос как ему быть дальше как политологу, как войти в политику.

Естественно, возвращение Навального — хорошо придуманный и взвешенный шаг Алексея. Учитывая опасность возвращения, ему нужна была подушка безопасности.

Есть закон политтехнологий: кандидат, который идет к своей цели, должен иметь две вещи:

  • узнаваемость,
  • плюс капитализацию своей узнаваемости для достижения той или иной цели.

Навальный получил известность, находясь за границей. Так он приобрел подушку безопасности и с этой подушкой безопасности вернулся в Россию. Он прекрасно знал, что его арестуют. Соответственно, были предприняты шаги для того, чтобы власть на это клюнула. И она клюнула.

Самое для меня удивительное, почему так топорно методисты администрации президента отработали этот вариант. Можно было пропустить Алексея 17-го числа спокойно, чтобы не было никаких кружений самолетов и бузы в аэропорту "Внуково". Он бы спокойно прилетел, прошел контроль и пошел домой.

Уже 19-го ему нужно было выступать в ПАСЕ. Он бы туда спокойно вылетел, а потом полетел бы к Байдену на инаугурацию. Вот вам, пожалуйста, ребята-методисты, запускайте свои рычаги: он — агент и влияния, и прочего-прочего.

Вместо этого под камеры зарубежных корреспондентов его задерживают в аэропорту. Соответственно, поднимается международный скандал. Первым звонит президент Финляндии, потом подключаются европейские линии — министры иностранных дел, потом — США, Канада, и дальше пошло-поехало.

Это и есть подушка безопасности. Поэтому сейчас Алексей Навальный находится, я считаю, практически в безопасности. Только безумец может сейчас причинять вред Навальному, потому что моментально последуют санкции из-за границы.

Резолюция Европарламента, где 581 парламентарий голосует за призыв ввести санкции, это — такая подушка безопасности для Навального, с которой, я думаю, методисты Кремля вряд ли справятся.

Более того, теперь Навальный создал ситуацию цугцванга: каждый следующий шаг власти будет хуже предыдущего.

Короля всегда делает свита. Вот свиту нужно было власти давно-давно разогнать.

Исторические параллели

Многие уже сравнивают Навального с Луисом Корваланом или Нельсоном Манделой, но это — очень натянуто, в том числе и потому, что Навальный еще не сел.

Но почему-то не сравнивают его с Николаем II или наоборот — его противниками. С чего началась Февральская революция? С двух приказов генерала Хабалова по Петрограду.

  • Первый приказ: запрет всех митингов и демонстраций, в случае неподчинения будет применена сила.
  • Второй приказ: запретить все забастовки на всех предприятиях.

Но эти приказы только усилили протесты и накалили обстановку.

Запреты, которыми наша власть сейчас пытается, скажем так, удержать спокойствие в стране, делают тоже самое — работают совершенно обратно. Запретный плод сладок и недовольство уже вряд ли можно остановить. А вместо того, чтобы успокоить ситуацию, власть начинает ее подогревать. В этом — большая ошибка.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы германия андрей миронов алексей навальный
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