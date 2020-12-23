Эксперт назвал главную интригу приватизации "Первого канала"

Главная интрига приватизации "Первого канала" — будет ли у компании новый генеральный директор, это та позиция, которую сегодня занимает Константин Эрнст.

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"Первый канал" приватизируют

Владимир Путин указом от 21 декабря приказал правительству в течение трех месяцев обеспечить приватизацию "Первого канала" путем допэмиссии акций и их реализации негосударственным акционерам.

В результате которой доля государства в компании снизится с 51% до 34%. В указе указывается причина реорганизации — это нужно для повышения финансовой устойчивости телеканала. Оговаривается, что у государства при этом появится "золотая акция", дающая специальное право в управлении "Первым каналом".

Почему государство предпочло ВГТРК "Первому каналу"

Как сказал "Правде.Ру" журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ, член совета директоров "Первого канала" с 2001-го по 2004 год Виталий Третьяков, общенациональный федеральный канал — это крайне дорогая вещь, но он выполняет важнейшие национальные функции — "объединяет страну, население, нацию, общество".

Эксперт напомнил, что государство финансирует сегодня две основные телекомпании — это ВГТРК (Россия 1; Россия К; Россия 24) со 100% обеспечением и акционерное общество "Первый канал".

В связи с развитием цифрового телевидения (20 каналов в федеральном вещании), а также интернета, конкурентная борьба за аудиторию резко обострилась, и "Первый канал" в этом аспекте уже давно проигрывает не только ВГТРК, но и интернету, отметил Виталий Третьяков.

"Каналов много. Молодая аудитория не смотрит классический телевизор, предпочитая интернет, увы, эта аудитория недостижима в настоящее время", — сказал эксперт.

По его словам, проигрывая в аудитории, "Первый" проигрывает и в рекламе, количество которой снизилось в последнее время из-за санкций. Поэтому государство уже не может финансировать обе телекомпании, находясь тоже в сложном финансовом положении.

"У Первого канала образовались убытки. Рано или поздно нужно было делать выбор. Зачем два канала, если проведение государственной информационной политики в чистом виде обеспечивает "Россия-1"? Зачем второй такой же канал, зачем его содержать за счет в значительной степени государства? Тем более что "Первый канал" является акционерным обществом и юридических обязательств по этой поддержке у бюджета нет", — сказал Виталий Третьяков.

Теряет ли государство управление "Первым"?

Эксперт полагает, что госакции "Первого" купит "какая-то государственная или очень близкая с государством компания, финансовая, финансово-промышленная структура, которая будет покрывать убытки от работы канала, если таковые будут возникать".

"За это почет и уважение. Наверное, свои интересы в эфире они тоже будут отрабатывать. НТВ же не ругает "Газпром", — сказал эксперт.

Он уверен, что "золотая акция" обеспечит государству общеполитический и кадровый контроль за "Первым каналом", именно для этого председателем совета директоров назначен Максим Орешкин, имеющий политические и административные властные полномочия.

Главная интрига приватизации "Первого"

Но вопрос контента и рейтингов может решить только генеральный директор. Кто им будет — главная интрига преобразований, считает Виталий Третьяков.

"Вопрос — будет или не будет заменен генеральный директор — вот главное во всей этой комбинации", — сказал эксперт.

Виталий Третьяков добавил, что на "Первом канале" надо существенно менять контент, он согласен, что именно развлекательный контент приносит зрителя, рейтинг, рекламу, то есть деньги, но нужны и передачи общественной значимости.

"Как найти здесь золотую середину для общенационального канала — это действительно очень тонкий профессиональный вопрос", — сделал вывод Виталий Третьяков.

Справка. "Первый канал" оценивал необходимый размер поддержки для стабилизации своего финансового состояния в 6,5 млрд рублей ежегодно в 2018–2021 годах и по 5 млрд рублей в 2022–2025 годах.

Долги канала еще в 2018 году превысили 20 млрд рублей — почти две трети его годовой выручки.

По итогам прошлого года "Первый канал" получил 4,6 млрд рублей чистого убытка при выручке 27 млрд рублей.

По итогам января-ноября 2020 года он уступил лидерство телеканалу "Россия1" по уровню среднесуточной доли аудитории как в крупных городах России, так и по всей стране. И это уже тенденция последних пяти лет.

Сегодня 51% "Первого канала" принадлежит государству и его структурам: Росимуществу — 38,9%, ФГУП ИТАР-ТАСС — 9,1% и ФГУП "ТТЦ ''Останкино''" — 3%. Еще 29% в АО "Первый канал" владеет "Национальная Медиа Группа" (НМГ). До сентября 20% акций владел ВТБ, купивший их у Романа Абрамовича. В сентябре госбанк отчитался о продаже этого актива, не раскрывая нового владельца.

Новым председателем совета директоров "Первого канала" стал помощник президента России Максим Орешкин. Генеральным директором пока остается Константин Эрнст.

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