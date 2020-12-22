Шумиха вокруг закрытия проекта "Дом-2" оказалась хорошо спланированной акцией, чтобы привлечь внимание к шоу.
Телеканал ТНТ больше не будет его транслировать и покажет последнюю серию 30 декабря. Однако теперь проект будут показывать по отдельному телеканалу, где за жизнью его участников можно будет следить в реальном времени. Об этом сообщает "СтарХит".
"Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала "ДОМ-2", где жизнь "клевых ребят" будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн. Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу. Тем более на некоторых из них работают бывшие топовые сотрудники ТНТ, к примеру, на МТС ТВ трудится экс-гендиректор канала Игорь Мишин", — рассказал изданию источник.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.