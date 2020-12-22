Из "Дома-2" сделают отдельный телеканал

Шумиха вокруг закрытия проекта "Дом-2" оказалась хорошо спланированной акцией, чтобы привлечь внимание к шоу.

Телеканал ТНТ больше не будет его транслировать и покажет последнюю серию 30 декабря. Однако теперь проект будут показывать по отдельному телеканалу, где за жизнью его участников можно будет следить в реальном времени. Об этом сообщает "СтарХит".