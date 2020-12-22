Может ли народ получить власть? Как защитить основной закон страны?

Каким образом первая и вторая главы Конституции оказались под ударом некоторых депутатов Государственной Думы после большой пресс-конференции Президента Российской Федерации? Зачем депутату Евгению Фёдорову приписывать президенту свои антиконституционные лозунги? Как реагировать на призывы депутата Государственной Думы изменить Конституцию?

Об этом главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова беседует с доктором медицинских наук, кандидатом философских наук, заместителем председателя по идеологии партии "Власть — народу" Игорем Гундаровым.

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