Первый канал ответил на слухи о закрытии передачи Малышевой

Ранее в СМИ и социальных сетях появились слухи о том, что Первый канал якобы собирается закрыть передачу "Жить здорово!" с Еленой Малышевой из-за низких рейтингов.

Однако представители Первого канала опровергли эту информацию.