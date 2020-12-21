Ранее в СМИ и социальных сетях появились слухи о том, что Первый канал якобы собирается закрыть передачу "Жить здорово!" с Еленой Малышевой из-за низких рейтингов.
Однако представители Первого канала опровергли эту информацию.
"С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово!" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано", — сообщили РИА "Новости" на Первом канале.
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