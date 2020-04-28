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Америка поставила себя против всех
Автор Вадим Горшенин

Русский народ — самый бесправный народ России

Политика

Вопрос в поправках в Конституцию России или в доверии Президенту? Полезны ли эти поправки? Будут ли они работать? Чего народ хочет? Почему Бога, слава Богу, оставили, а русских выбросили? На эти и другие вопросы ответил член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

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— Сергей, самые разные политологи говорят, что для большинства вопрос — не в изменениях Конституции, а в доверии Путину. За это, по такому принципу люди и будут голосовать.

— Нет, нет, это — мотивация пригодна только в том случае, если людям толком не объяснили. Это — как рваные штаны приходится надевать, если нет целых. Получается — такая аргументация рваных штанов. Не надо, не надо каждый раз все навешивать на Президента.

Поправки в Конституцию закрепляют социальный характер государства Российского

Нужно объяснять саму логику поправок. Люди в принципе не против этих изменений, но они не видят никакой разницы и смысла прийти голосовать за эти поправки.

  • Чтобы они пришли, добавлен третий блок — социальный, который тоже давно созрел.

Он — хороший и красивый, там гарантируется поддержка семей с детьми прежде всего. Говорится о том, что пенсии должны повышаться каждый год в соответствии с уровнем инфляции, минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума.

Такие социальные поправки имеют поддержку практически 90 процентов, поэтому за счет них повышают явку и голосование "за". Одновременно они хороши тем, что укрепляют социальный характер государства и в какой-то мере предостерегают от возможного прихода к власти нового Чубайса.

— Не останутся ли все эти новые социальные гарантии только пустыми словами в Конституции. В тексте Конституции действующей в неизменяемой главе сказано о правах человека на здравоохранение и о том, что все государственные учреждения здравоохранения должны оказывать медицинские услуги бесплатно. А на сайте любого государственного медицинского учреждения есть большой раздел с платными услугами.

Это же абсолютно противоречит Конституции, которая является законом прямого действия. Никакие другие федеральные законы и указы в теории не могут ее положения отменить или изменить. Что будет с поправками, которые сейчас вносятся в незащищенную часть, если с защищенной частью в реальной жизни — такие противоречия?

Есть такая проблема, да. Конституция дает все-таки некоторое идеальное устройство страны, которое должно быть.

Есть очень мощная часть элит, которая выступает с идеей даже не либерализма, а социал-дарвинизма, что сильные должны иметь все, а слабых — толкни в пропасть.

Но тем не менее социальный характер Конституции укрепляет позиции, укрепляет аргументацию тех, кто противостоит социал-дарвинизму. Если бы не были записаны в Конституции такие хорошие слова про здравоохранение, то оно было бы еще хуже.

— Четвертый блок.

Он возник из общественной дискуссии, когда выяснилось, что у народа есть миллион поправок. Все их не стали обсуждать, но более-менее вывели основные. Стало понятно, какие ценности народ требует закрепить в Конституции.

  • Выяснилось, что народ хочет, чтобы идеология была в Конституции.

Людей интересуют ключевые вещи и они хотят, чтобы в Основном законе были отмечены: Бог, народ и семья. Бог все-таки упомянут, Его не выбрасывают.

Дети должны поддерживаться и семьи, если они создаются с расчетом на детей, а просто для удовольствия и кайфа.

Таинственный абстрактный государствообразующий народ России

  • Пятое — по поводу русского народа, а большинство в России — русский народ.

И в России часто случается как раз дискриминация русского народа. Такое происходит не только в национальных республиках.

В крупных мегаполисах многие диаспоральные народы сформировали мощные криминальные группировки, которые связаны с диаспорой, а русский народ не имеет таких этнически организованных криминальных группировок, поэтому получается, что их интересы менее защищены.

Поэтому русские требуют от Российского государства, созданного русскими, чтобы это было хотя бы отмечено. Было огромное давление, огромное желание людей это включить, но власть, к сожалению большому, не решилась в прямой форме это сделать.

Это сделало в половинчатой формегосударствообразующий народ, говорящий на русском языке - что-то такое. Тоже не самая плохая формула, но все-таки помянуть прямо, что русский народ — создатель русского государства, мне кажется, было бы правильно.

— Но русского народа там нет, а формулировка "государствообразующий народ" ни о чем не говорит. По большому счету, все граждане России составляют большой русский народ, это — единая нация, которую объединяет в том числе язык. И за границей все мы — русские. Почему бы и не написать прямо про русский народ? И кроме того понятия нация и национальность у нас часто путаются.

— С этим наши власти постоянно везде путаются. Сейчас они сослались на мнение других национальностей, некоторые представители которых выступили против.

Мне кажется, главное, свою роль сыграло то, что в элите слишком много людей, которые не любят русский народ. Они участвуют в управлении Россией, но своей более близкой и настоящей родиной считают скорее Запад.

Поэтому для них русский народ — это вечная проблема, и лишний раз упоминать ее и тем самым придавать силу русскому народу, они побаиваются.

— Кого вы подразумеваете под элитой в данном случае?

— Есть понимание элиты, это — самые лучшие.

Я в данном случае имею в виду другое: люди, которые концентрируют у себя большую часть политических, экономических, информационных, интеллектуальных, силовых и так далее ресурсов, и которые принимают важные решения.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы сергей марков поправки в конституцию
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