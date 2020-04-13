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Автор Вадим Горшенин

Удастся ли прихлопнуть развивающуюся эпидемию карантином

Политика » Власть

В проекте "Жизнь как она есть" в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Сергей Александрович Марков — член Общественной палаты России, политолог, директор Института политических исследований ответил на самые актуальные вопросы настоящего времени. Ведущий — Вадим Горшенин. Зачем нужны строгие карантинные меры? А также: * Обращение Путина по коронавирусу. * Перенос голосования. * Поправки в Конституцию.

Эфир от 26.03.2020 г.

— Сергей, продолжаем говорить о коронавирусе и политике, поскольку сейчас все остальное связано с этим. Тем более это стало крайне важно в связи с объявлением Президентом выходной недели, которую уже назвали "Путинской неделей". Вы очень долго не сходите с экранов разных политических программ, потому что также долго и пристально следите за политическим полем. Поэтому вы — ветеран в политике и всегда находитесь в хорошей форме. Вы в форме?

— Я не возражаю. В течение 10-15 последних лет я твердо вхожу в тройку самых цитируемых мировыми средствами массовой информации российских политических экспертов. Но чаще нахожусь на первом месте, если сказать честно.

— Очень скромно подчеркнули. Так что вы думаете по поводу обращения Президента к нации?

— Абсолютно естественное, правильное обращение. Оно связано с тем, что перед этим резко пошли вверх цифры заражения. Пока, к счастью, сильно преобладают не внутренние заражения. У нас на 95 процентов заболевают те, кто вернулся из Европы, и привез с собой болезнь. А внутреннего заражения у нас — мало. Но очевидно, что латентное скрытное оно тоже есть.

Вообще, с моей точки зрения, на каждого выявленного зараженного приходится, возможно, до 50 человек невыявленных зараженных. Реально они — больные, но просто еще не выявленные. Это — не только в России, во всех странах мира — примерно такая ситуация. Я — не вирусолог, но то, что я могу видеть и читать, примерно такая ситуация получается.

Президент Путин — против коронавируса

  • Исходя из этого у нас — тоже достаточно много уже таких больных. В этих условиях решено было прихлопнуть эту развивающуюся эпидемию путем введения таких вот каникул 5-дневных, 9-дневного почти всеобщего отпуска. Это — первый и самый главный большой блок.
  • Второй большой блок в этом выступлении — это помощь бедным семьям, прежде всего семьям с детьми.

Им накидываются дополнительные пряники. Совершенно правильно это делается. Мне кажется, это поможет и всей экономике сохраниться на плаву.

Ведь каждый рубль, который идет на помощь бедным семьям, дает 2-3 дополнительных рубля для всей экономики.

Это — правило экономиста Кейнса, которое действительно работает. Бедным они обязательно должны пойти — именно тем, кто не вкладывает на счета, не спекулятивными вещами занимается, а идет и покупает недорогие товары российского производства. И тогда эти средства сразу же по цепочке начинают крутиться.

  • Третий блок — помощь бизнесу, который оказался под угрозой разорения в случае этих всевозможных карантинных мер.

Это — отсрочки по выплатам кредитов, отсрочки по возбуждению банкротств и так далее. Там — очень много технических деталей, но это — дело конкретных правительственных структур.

  • И четвертый блок — это налоги на богатых.

Ну так уж получилось — немножко совпало, и одновременно поймали, может быть, богатых в тот момент, когда бежать некуда из страны, кругом все перекрыто. Вот им и сказали: ребята, а теперь будете платить за все деньги, которые у вас есть на счетах.

— Не так много все-таки им платить придется.

— Проценты с дивидендов. Да, не очень много, но все равно, что-то платить надо будет, и проценты будут в случае выведения за рубеж, там тоже — очень серьезные проценты, значительно больше, чем было. Я поддерживаю все эти меры. Я все время продолжаю говорить, что надо жестче, жестче и еще раз жестче.

Логика — очень простая: чем раньше мы примем умеренно жесткие меры, тем меньше вероятность того, что нам придется принимать ультра-жесткие меры, те, которые сейчас принимают в Испании, Италии, Франции и ряде других стран. Поэтому опережающими темпами нужно принимать такие жесткие меры.

Все-таки небольшую коррекцию в этом я бы сделал. Мне кажется, что барьер — миллион рублей с дивиденда, с которого люди должны платить 13 процентов, слишком низкий. Много простых пенсионеров имеют кое-какие накопления на черный день, что называется. Есть люди, которые продали квартирку или еще там что-то, на что-то копят. Поэтому я бы поднял этот уровень до 2-3 миллионов. Потому что так все-таки средний класс окажется под ударом, а не только богатые люди.

Нормальным людям надо помочь в карантин, а безответственных — мордой в пол

И еще одна вещь по тем мерам, которые делаются, мне не нравится.

Закрывать парки, мне кажется, это — ошибка. Не надо закрывать парки, надо дать возможность людям там гулять, но строго следить, чтобы они там соблюдали дистанцию.

Если люди гуляют в парке с дистанцией 3-4 метра, никаких проблем не будет, никакой угрозы заражения нет. Надо помочь людям пережить карантин. А возможность гулять в парке — это возможность пережить карантин, чтобы не было психологических срывов и ударов по здоровью.

— На свежем воздухе все-таки людям нужно находиться какое-то время.

Да, тем более у нас зима прошла, сейчас солнышко разыгрывается. Вообще принцип такой, я считаю, должен быть. 

У нас народ разделен на две части: 90 и 10 процентов.

90 процентов — это моральное большинство, которое готово на самоограничение для того, чтобы всему обществу было лучше.

Эти люди и моральные принципы соблюдают, и законы соблюдают. Вот им надо помочь соблюдать карантин. Музеи не надо открывать, парикмахерские не надо открывать и так далее, а парки все-таки надо открыть.

Но 10 процентов населения у нас, я бы сказал так, активное аморальное меньшинство — это люди, которые готовы ради своего "я" наплевать на интересы государства и общества.

Вот их надо заставить соблюдать карантин. Два этих наших народа не надо смешивать. Это — два разных, по сути дела, народа, находящихся практически в состоянии гражданской войны друг с другом.

У них никогда не будет солидарности друг с другом, потому что они — абсолютно разные люди. Они иногда могут перекрещиваться, конечно, но в принципе это — разные люди, по отношению к ним должна проводиться разная совершенно политика. Поэтому нужно ужесточение мер, требований в отношении тех, кто устраивает всевозможные сборища.

Я с удивлением прочитал о том, что владельцы кинотеатров сказали, что у нас — серьезный урон, на 70 процентов упала посещаемость кинотеатров. Это же — абсолютная безответственность, ведь 30 процентов все-таки посетило эти кинотеатры! Более того, стриптиз-бары упали тоже только на 70 процентов. Стриптиз-бары — это закрытые помещения, часто — полуподвалы, где люди быстро друг друга перезаражают.

Значит, 30 процентов посетителей стриптиз-баров по-прежнему их посещают. Это же — полное безумие, все эти стриптиз-бары должны быть закрыты просто налетами полиции. Всех сразу — мордой в пол, и ко всем применить абсолютно жесткие меры, в том числе штрафы, может быть, даже посадить кого-то за это надо.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы карантин сергей марков вадим горшенин жизнь как она есть
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