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Автор Вадим Горшенин

Что делать с карантином: удалёнка, рассредоточение, штрафы

Политика » Власть

Какие должны быть наказания за нарушения режима карантина? За что конкретно надо наказывать и насколько жестко? И кого надо поощрять и за что? Какие места особенно опасны? В каких странах какие объекты являются источником коронавирусной заразы? Как минимизировать риски?

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Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров первого российского интернет-СМИ Правда.ру Вадиму Горшенину в прямом эфире рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, известный политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Читайте начало интервью:

Удастся ли прихлопнуть развивающуюся эпидемию карантином

— Сергей, какие штрафы, по вашему мнению, должны быть за нарушение режима карантина?

— Разные должны быть штрафы — в зависимости от нарушения. Но не надо, во-первых, провоцировать людей нарушать режим карантина, закрывая парки. Посещение парков не должны быть нарушением режима. Вот несоблюдение дистанции — это нарушение. А за посещение стриптиз-клубов и всяких других нелегальных заведений, я думаю, должен быть штраф миллион и даже больше.

У органов власти на местах должны быть оперативные возможности вводить такие штрафы на своей территории. Ведь в центре не знают так хорошо обстановку в каждом конкретном месте. И понятно, что штраф в Москве может быть значительно больше, чем в Воронеже и тем более на селе. Там ответственные люди в этом лучше разберутся.

Я могу сказать, что должно быть наказание в отношении людей, которые очевидным образом злостно нарушают карантин, и не должно быть никакого наказания в отношении тех, которые нарушают где-то какие чрезмерные решения, вот типа по прогулкам в парках.

Нужна корректировка карантина

— Достаточно много сознательных работодателей уже давным-давно перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Но теперь получается, что они в любом случае теряют деньги по разным карантинным причинам. Очень много малых предприятий, микропредприятий и так жили от зарплаты до зарплаты. Теперь они просто разорятся.

Как может президент отправить многих людей в оплачиваемый отпуск, остановить производства, но при этом требовать от работодателей все оплачивать? Ведь это же, кроме всего прочего, просто нереально. Бизнес не будет подчиняться этим указаниям, и об этом многие открыто говорят. Что со всем этим делать?

— Мне кажется, эти указания должны быть скорректированы.

Мне больше всего не хватило двух вещей в этом распоряжении Президента — отдельного решения по Москве и решения по удаленке.

Думаю, не надо уходить в отпуск тем, кто работает на удаленке. Удаленные рабочие места — действительно прогрессивное решение, особенно сейчас. И руководители, которые перевели сотрудников на такую форму работу, очень правильно все сделали.

Ведь идея ухода в отпуск заключается как раз в том, чтобы люди не ездили, не выходили из дома и особенно не пользовались общественным транспортом. Как раз на удаленке они спокойно могут продолжать работать, если они работают на удаленке.

Рассадники КОВИД-19 — везде разные

Нам обязательно надо учитывать опыт других. Ведь в разных странах — разные эпицентры распространения коронавируса.

  • Считается, что в Китае это — супермаркеты и рынки, и там их прежде всего нужно было подавить.
  • В Южной Корее ими оказались всевозможные религиозные секты.
  • В Испании, Италии и Франции и большинстве других стран Европы — кафе, рестораны, футбольные матчи и всякие модные показы.
  • В России же это — прежде всего метро. Соответственно, ему и надо уделять больше всего внимания.

Метро, конечно, должно работать, причем оно должно работать сейчас, я считаю, круглосуточно для того, чтобы как можно меньше людей находилось одновременно в вагоне — на достаточно большом расстоянии друг от друга. При этом нужно обязательно минимизировать количество перевозок, для этого, собственно, и был объявлен отпуск и перевод на удаленку.

Мы — в Институте политических исследований — полностью перешли на удаленку с самого начала распространения коронавируса в России. Все абсолютно мероприятия проводим в удаленном формате, то есть мы выступили сверх-прогрессивной силой. Естественно, мы будем продолжать работать даже в субботу-воскресенье. Мы всегда так работаем и будем продолжать.

И обязательно нужно быстрее и жестче переводить везде и всех, кого только возможно, на удаленку. При этом нужно поощрять максимально компании, которые так уже сделали. Каждый день правительство должно говорить: удаленка, удаленка… Это нужно обязательно.

— Вопрос еще в том, что многие юристы обратили внимание, что не в полномочиях Президента объявлять таким образом выходные дни, да еще требовать с кого-то их оплачивать. С этим как быть?

— Не знаю. Но ведь правовые, юридические законы — это не законы физики. Они с легкостью изменяются туда-сюда по ходу дела. Это вообще все так: ха-ха-ха. В том, что касается таких больших правовых вопросов, высокопоставленные юристы вам докажут все, что нужно.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы штрафы карантин коронавирус сергей марков карантинные меры
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