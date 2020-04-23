COVID-19 отнимает у власти разум

Какие меры нужны для карантина и предотвращение распространения коронавируса? Как изолировать инфицированных москвичей от остальной России? Ковид-19 отложил всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ, но не отменил их. Зачем нужны эти поправки?

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Обо всем этом и многом другом в прямом эфире проекта "Жизнь как она есть" видеостудии Pravda.ru Вадиму Горшенину рассказал член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

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Удастся ли прихлопнуть развивающуюся эпидемию карантином

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— Сергей, мы на самом деле сейчас оказались в чрезвычайной ситуации. Значит, должны быть какие-то чрезвычайные полномочия у ответственных лиц в такое время. Но эти вопросы не проработаны, не хватает того или другого регулирования, часто какие-то указания противоречат друг другу и даже законодательству. Как вы считаете?

— Да, совершенно верно, это все есть. Юридически у нас много не проработано, как и у многих, между прочим. Хотя все время идет совершенствование законодательства, юридических структур и всего остального.

Мое мнение: нужно вводить чрезвычайное положение в Москве.

Еще не хватает четкого разделения Москвы и Московской области, где 90 или даже 95 процентов заражения, и остальной страны. Совершенно очевидно, это — разные уровни угрозы эпидемической, поэтому меры тоже должны быть разными.

Но я считаю, что нужно не закрывать полностью, но как-то прикрывать от Москвы и Московской области остальные регионы России. И то я не знаю, какие это должны быть юридические формы.

Во всяком случае должна быть строгая рекомендация людям не выезжать из пределов Москвы и Московской области. А регионы, я думаю, должны вводить уже обязательный карантин для тех, кто приезжает из Москвы и Московской области.

Наша задача защитить остальную Россию от инфицированных москвичей.

И москвичи должны наконец-то поработать на страну. Они живут значительно лучше, чем остальная страна. В Московской области заболели практически те же москвичи, которые просто зарегистрированы в Московской области. И они должны в данном случае согласиться с какими-то мерами самоограничения.

В некоторых регионах есть всего по нескольку зараженных людей, но они вводят такие же меры ограничения, что и в Москве. Но мне кажется, что это — чрезмерно. Ну, зачем?…

Зачем незараженных людей тоже везде изолировать? Почему нельзя их пускать на улицу и не давать ходить в парки? Это — неправильно. Во время эпидемии исключительно важно, чтобы люди добровольно и сознательное выполняли предписания властей.

Поэтому нужно принимать разумные решения, с которыми большинство людей внутренне соглашалось бы. При необходимой жесткости меры должны быть оправданными. Но бесспорно, что в Москве должны быть значительно более жесткие меры, чем по России в целом.

— Я вас поздравляю! Похоже, что вы сейчас запустили мем "инфицированные москвичи". Думаю, вся остальная Россия это поддержит. Но давайте перейдем к другой теме — к поправкам Президента в Конституцию. Хотя как раз из-за того же коронавирусного карантина голосование перенесено, но разобраться все-таки надо. Как вы к ним относитесь?

— Я был очень удивлен, что с поправками шла очень слабая работа, а теперь она и вовсе заглохла. Ведь все эти идеи давно назрели и перезрели, уже давным-давно пора было это сделать. Странновато, еще получается, что одни Президента критикуют, что он это делает, а другие, что не делал этого раньше.

Правка Конституции и изменение модели власти давно назрели

Я объясняю логику действий. В поправках есть пять блоков, и каждый из этих блоков выполняет свою задачу.

Первый блок — самый простой и очевидный. Это — дополнительные вводные в политическую систему для укрепления суверенитета страны.

Это связано прежде всего с тем, что Президент и все остальное руководство должны быть адептами России.

Министры должны жить обязательно в России, у них не должно быть собственности за рубежом и так далее. Это — часть укрепления суверенитета, что действительно давно назрело. Думали, как оформить под общую кампанию, что называется, пока решились.

Второй блок — более важный. Он означает изменение взаимоотношений между ветвями различными власти.

Это подготовка к изменению политической системы, к тому, что не будет суперпрезидента Путина, а будет какой-то обычный президент.

Осуществляется переход от суперпрезидентской республики к президентской.

Иногда коллеги по этому поводу просто смешно говорят: "Повышается уровень власти Президента и Правительства, Госдумы и Совета Федерации". У всех вместе что ли повышается? За счет кого? Не бывает такого, ребята.

Там другое происходит. У них примерно сохраняется прежнее соотношение, но увеличивается взаимопереплетенность и взаимозависимость различных ветвей власти друг от друга.

Одновременно создается институт для согласования между различными ветвями власти — Государственный совет, и в этом смысле его можно назвать совещательный коллективный президент.

Образуется система, в которой президент будет выше любого должностного лица, но этот совещательный коллективный президент в лице не лично не председателя, а в лице всего Госсовета, всех его членов, которые будут представлять различные органы власти и регионы, окажется в какой-то мере равновеликим и даже более влиятельным, чем отдельно взятая фигура президента.

Это дает возможность всей системе государственной власти поставить на место будущего президента, если он захочет пойти куда-то не туда. Тем самым система делается менее зависимой от личности президента.

Но миллионам людей это почему-то никто не объясняет, и они не пойдут голосовать за такое изменение взаимоотношений. Я вижу, что большинство людей, которые по телевизору что-то объясняют смысл поправок, сами не понимают всего этого.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев