Как заработать на излишках урожая: эксперт раскрыл секреты дохода для дачников

Эксперт: излишки урожая можно продать

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Часто дачники сталкиваются с излишками урожая, которые обычно раздают родственникам и знакомым или используют для зимних заготовок. Однако есть еще один способ распорядиться излишками — продать их.

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Эксперты aif.ru подсчитали, сколько можно на этом заработать.

По российскому законодательству, дачники имеют право продавать свой урожай без уплаты налогов. Однако, чтобы избежать проблем, владельцы дачных участков должны соблюдать определенные правила, отмечает адвокат Тимур Харди.

Он уточнил, что площадь земельного участка не должна превышать 50 соток, а урожай должен быть выращен самостоятельно, без привлечения наемных работников. Особенность самостоятельного выращивания подтверждается специальной справкой от администрации СНТ или органа муниципального управления, которая оформляется раз в сезон.

Реализовать выращенные овощи и фрукты можно на сезонных ярмарках или прямо на территории СНТ. Харди отметил, что многие покупатели специально приезжают на дачи в поисках более дешевых продуктов.

Кроме того, по его словам, продажа сельхозпродукции вполне законна и в социальных сетях. Однако рядом с проезжей частью, в транспорте или возле административных зданий торговлю вести нельзя.