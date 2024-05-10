Автоэксперт объяснил, как самостоятельно выбрать машину

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Автоэксперт Славнов: желаемый автомобиль нужно сначала проверить на сайте ФССП

1:16
Авто

Для самостоятельного выбора качественного автомобиля важно провести его юридическую проверку. Используйте сайт ФССП или reestr-zalogov.ru для проверки на юридические проблемы, вводя VIN-код, который вы увидели лично, а не взяли с интернета, как советует автоэксперт Дмитрий Славнов. О

Автоэксперт Славнов: желаемый автомобиль нужно сначала проверить на сайте ФССП
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

н также предупредил, что иногда VIN-номера других автомобилей могут использоваться в объявлениях, что приводит к ошибочным данным о машине.

Затем, получив разрешение от владельца, автомобиль следует осмотреть в автосервисе, предпочтительно у официального дилера, чтобы проверить техническое состояние и кузов. Если вы хотите сэкономить, Славнов рекомендует приобрести толщиномер. Стоимость проверки колеблется от 1500 до 5000 рублей.

После технической проверки следует обратиться к нотариусу для получения заверенной справки о том, что на день заключения договора купли-продажи нет задолженности или других юридических проблем, которые могут повлиять на регистрацию автомобиля.

После этого можно совершить покупку, получить необходимые документы и зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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