Мостовой сообщил, что если бы он хотел получать большую зарплату, он бегал бы между командами, как многие

Мостовой: если бы я хотел иметь зарплату Абаскаля или Тедеско, давно бы тренировал

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на заявление экс-игрока "Спартака" Олега Иванова о том, что Мостовой желает получать высокую зарплату, но при этом не быть тренером.

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Мостовой заявил, что если бы ему было важно только получение большой зарплаты, он давно бы стал тренером и переходил из команды в команду, как делают некоторые, при этом нисколько этого не стыдясь.

"Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести. У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это", — сказал Мостовой в беседе с "Чемпионатом".

Бывший спортсмен добавил, что он не тот, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто никогда не играл в футбол. Относительно Олега Иванова, Мостовой заявил, что вообще не помнит его, хотя он и согласен с некоторыми его словами.

Мостовой считает, что в российском футболе присутствует проблема, когда люди, не являющиеся истинными легендами российского футбола, занимают посты тренеров и других руководящих должностей. Если бы он сам работал в российском футболе тренером, Мостовой уверен, что наш футбол бы выиграл от этого.