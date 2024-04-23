Экс-футболист сборной России Мостовой призвал вернуть Абаскаля в "Спартак"

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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой с иронией призвал вернуть в московский "Спартак" испанского тренера Гильермо Абаскаля.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Спартак" не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. "Спартак" начал давить с первых минут и забил хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин", — приводит "Чемпионат" слова спортсмена.

Напомним, что испанский тренер ушел в отставку 14 апреля. После рестарта сезона клуб под его руководством одержал лишь одну победу в пяти матчах

РПЛ.

Сейчас временно исполняет обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович. Уже есть хорошие результаты. Так, 21 апреля клуб на гостевом стадионе разгромил "Ростов" со счетом 5:1.