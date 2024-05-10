МИД России рекомендует гражданам оценить риски перед планированием поездок в Мексику

Министерство иностранных дел России предостерегло граждан РФ от потенциальных рисков в связи с поездками в Мексику, сообщает ТАСС.
"Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику", — сообщили в министерстве.
По информации ведомства, Россия обратилась к мексиканским властям с призывом предпринять всеобъемлющие меры для предотвращения необоснованных отказов во въезде российским гражданам.
"По данным мексиканской стороны, каких-либо изменений в сторону ужесточения национального миграционного законодательства в последнее время не вводилось. Мексиканские официальные лица занимаются урегулированием проблемы", — отметили в комментарии МИД РФ.
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