Солнце, загар и забота: ключевые шаги по уходу за кожей в летний период

Инструкции по уходу за кожей после пребывания на солнце

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето приближается, и многие уже готовятся к нему, посещая солярии в поисках красивого загара. Однако дерматолог Вера Петренко предостерегает от последствий длительного пребывания под солнечными лучами. Эксперт поделилась советами, как избежать проблем с кожей после солнечных ванн.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Увлажнение кожи играет ключевую роль, даже если ваша кожа кажется идеальной. Отсутствие увлажнения может привести к гиперкератозу, вызывая различные проблемы, включая угри и обезвоживание. Поэтому увлажнять кожу после загара необходимо регулярно.

Защита от солнца необходима даже тогда, когда кожа приобретает золотистый оттенок. Не следует отказываться от средств с защитой от УФ-лучей, поскольку кожа нуждается в поддержке SPF во время активного загара.

Летом важно проводить легкое отшелушивание кожи, особенно для жирного типа кожи. Хотя не следует использовать агрессивные средства, рекомендуется проконсультироваться с косметологом для выбора подходящего состава, который позволит тщательно очистить кожу от омертвевших клеток. Как вариант, для домашнего использования можно приобрести энзимную пудру или пилинг-скатку.



