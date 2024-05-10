Солнце, загар и забота: ключевые шаги по уходу за кожей в летний период

Лето приближается, и многие уже готовятся к нему, посещая солярии в поисках красивого загара. Однако дерматолог Вера Петренко предостерегает от последствий длительного пребывания под солнечными лучами. Эксперт поделилась советами, как избежать проблем с кожей после солнечных ванн.
Увлажнение кожи играет ключевую роль, даже если ваша кожа кажется идеальной. Отсутствие увлажнения может привести к гиперкератозу, вызывая различные проблемы, включая угри и обезвоживание. Поэтому увлажнять кожу после загара необходимо регулярно.
Защита от солнца необходима даже тогда, когда кожа приобретает золотистый оттенок. Не следует отказываться от средств с защитой от УФ-лучей, поскольку кожа нуждается в поддержке SPF во время активного загара.
Летом важно проводить легкое отшелушивание кожи, особенно для жирного типа кожи. Хотя не следует использовать агрессивные средства, рекомендуется проконсультироваться с косметологом для выбора подходящего состава, который позволит тщательно очистить кожу от омертвевших клеток. Как вариант, для домашнего использования можно приобрести энзимную пудру или пилинг-скатку.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.