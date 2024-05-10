Россияне захотели массово переселиться в дома на колёсах и дачи-прицепы

Спрос на покупку домов на колёсах с пробегом вырос на 13,3% в марте-апреле, пишет в четверг "Стройгазета" со ссылкой на данные "Авито Авто".
Топ интереса россиян к этому типу жилья распределился так:
Средняя цена б/у дома на колёсах составила 948 тысяч рублей. Дороже всего обойдётся полуинтегрированный автодом — 6,4 миллиона рублей.
Предложение в этом сегменте также выросло с начала года на 7,9%, в том числе сильнее всего — на 23,4% — увеличилась доля прицепов-палаток.
Среди новых автодомов лидируют прицепы-дачи — их доля превышает 97% от всех подобных предложений.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.