Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить ленивую овсянку с яблоком и корицей на завтрак
Власти РФ обеспокоены безопасностью туристов в Мексике
Сода - помощник огороднику
Инструкции по уходу за кожей после пребывания на солнце
Неувядающая Ирина Салтыкова показала свои посиделки с подружками
Мостовой: если бы я хотел иметь зарплату Абаскаля или Тедеско, давно бы тренировал
Вдова Андрея Миронова восхитилась актрисой Марией Порошиной
Автоэксперт Славнов: желаемый автомобиль нужно сначала проверить на сайте ФССП
Эксперт: излишки урожая можно продать
Россияне захотели массово переселиться в дома на колёсах и дачи-прицепы

"Авито Авто" заметило рост спроса на автодома на 13,3%

1:04
Недвижимость

Спрос на покупку домов на колёсах с пробегом вырос на 13,3% в марте-апреле, пишет в четверг "Стройгазета" со ссылкой на данные "Авито Авто".

"Авито Авто" заметило рост спроса на автодома на 13,3%
Фото: PxHere is licensed under CC0

Топ интереса россиян к этому типу жилья распределился так:

  1. прицепы-дачи — 58,67%,
  2. кастенвагены (автодома на базе цельнометаллического фургона или микроавтобуса) — 12,2%,
  3. вагоны-дома — 7,7%.

Средняя цена б/у дома на колёсах составила 948 тысяч рублей. Дороже всего обойдётся полуинтегрированный автодом — 6,4 миллиона рублей.

Предложение в этом сегменте также выросло с начала года на 7,9%, в том числе сильнее всего — на 23,4% — увеличилась доля прицепов-палаток.

Среди новых автодомов лидируют прицепы-дачи — их доля превышает 97% от всех подобных предложений.

Дом на колёсах — преимущества
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана
Последние материалы
Как приготовить ленивую овсянку с яблоком и корицей на завтрак
Власти РФ обеспокоены безопасностью туристов в Мексике
Сода - помощник огороднику
Инструкции по уходу за кожей после пребывания на солнце
Неувядающая Ирина Салтыкова показала свои посиделки с подружками
Мостовой: если бы я хотел иметь зарплату Абаскаля или Тедеско, давно бы тренировал
"Авито Авто" заметило рост спроса на автодома на 13,3%
Вдова Андрея Миронова восхитилась актрисой Марией Порошиной
Автоэксперт Славнов: желаемый автомобиль нужно сначала проверить на сайте ФССП
Эксперт: излишки урожая можно продать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников