Россияне захотели массово переселиться в дома на колёсах и дачи-прицепы

"Авито Авто" заметило рост спроса на автодома на 13,3%

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на покупку домов на колёсах с пробегом вырос на 13,3% в марте-апреле, пишет в четверг "Стройгазета" со ссылкой на данные "Авито Авто".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Топ интереса россиян к этому типу жилья распределился так:

прицепы-дачи — 58,67%, кастенвагены (автодома на базе цельнометаллического фургона или микроавтобуса) — 12,2%, вагоны-дома — 7,7%.

Средняя цена б/у дома на колёсах составила 948 тысяч рублей. Дороже всего обойдётся полуинтегрированный автодом — 6,4 миллиона рублей.

Предложение в этом сегменте также выросло с начала года на 7,9%, в том числе сильнее всего — на 23,4% — увеличилась доля прицепов-палаток.

Среди новых автодомов лидируют прицепы-дачи — их доля превышает 97% от всех подобных предложений.

Дом на колёсах — преимущества