Найден самый маленький в мире полноценный дом с кухней, душем, спальней и даже чердаком

В восьмиметровом доме на колёсах есть кухня, душ и две спальни

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Создатели 8-метрового дома на колёсах умудрились уместить в нём всё, что нужно для жизни, и даже чуть больше. Экскурсию по необычному жилищу провёл New Atlas.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Дом длиной 26 футов размещён в сделанном на заказ трёхосном прицепе. Он отделан сайдингом и вагонкой, покрыт стальной крышей.

Внутри есть всё, что с трудом влезает и в более крупные модели: кухня с двойной раковиной, холодильником с морозильной камерой, электрической духовкой и варочной панелью, а также микроволновкой, гостиная, соединённая раздвижной дверью с главной спальней, санузел — стандартный туалет со смывом, отдельно стоящая ванна и душ, а также стиральная машинка с сушилкой.

Есть отдельное гостевое пространство, оформленное в стиле лофт — по сути, чердак с типично низким потолком и двуспальной кроватью. Туда ведёт лестница, в отсутствие гостей помещение может использоваться как чулан для хранения вещей.

Дом на колёсах, в котором всё есть