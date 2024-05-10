Вечно молодая певица Ирина Салтыкова в экстремальном мини показала красивые ноги

Неувядающая Ирина Салтыкова показала свои посиделки с подружками

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда 90-х Ирина Салтыкова организовала застолье с очаровательными подругами.

Фото: https://www.instagram.com/irinasaltykova_official by Инстаграм Ирины Салтыковой is licensed under public doman

Исполнительница хита "Голубые глазки" поделилась в "Инстаграме"* праздничным контентом. На фото певица запечатлена в компании подруг. Все женщины на снимке одеты в экстремальное мини. Похвасталась красивыми ногами и Салтыкова.

"Мой коллектив чик", — написала 57-летняя артистка под фотографией.

Ранее певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской