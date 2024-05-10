Вечно молодая певица Ирина Салтыкова в экстремальном мини показала красивые ноги

Звезда 90-х Ирина Салтыкова организовала застолье с очаровательными подругами.
Исполнительница хита "Голубые глазки" поделилась в "Инстаграме"* праздничным контентом. На фото певица запечатлена в компании подруг. Все женщины на снимке одеты в экстремальное мини. Похвасталась красивыми ногами и Салтыкова.
"Мой коллектив чик", — написала 57-летняя артистка под фотографией.
Ранее певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.